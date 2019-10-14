Матвиенко анонсировала визит патриарха на Корейский полуостров

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Патриарх Кирилл в июне будущего года может посетить Корейский полуостров, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на встрече со спикером парламента республики Корея Мун Хи Саном.
"Ожидается, что Святейший патриарх Кирилл в следующем году летом посетит Корейский полуостров", - сказала Матвиенко. Она добавила, что поездка может состояться в июне.
"Мы рассчитываем на содействие корейской стороны в организации визита", - отметила она.
В ответ корейский спикер отметил, что в ходе своего пребывания в Москве пригласил патриарха посетить свою страну. Он выразил удовлетворение в связи с предстоящим визитом главы РПЦ в Южную Корею и заверил, что он будет организован "очень хорошо".