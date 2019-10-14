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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Матвиенко анонсировала визит патриарха на Корейский полуостров

19:03 14.10.2019 (обновлено: 19:40 14.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Патриарх Кирилл в июне будущего года может посетить Корейский полуостров, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на встрече со спикером парламента республики Корея Мун Хи Саном.
"Ожидается, что Святейший патриарх Кирилл в следующем году летом посетит Корейский полуостров", - сказала Матвиенко. Она добавила, что поездка может состояться в июне.
"Мы рассчитываем на содействие корейской стороны в организации визита", - отметила она.
В ответ корейский спикер отметил, что в ходе своего пребывания в Москве пригласил патриарха посетить свою страну. Он выразил удовлетворение в связи с предстоящим визитом главы РПЦ в Южную Корею и заверил, что он будет организован "очень хорошо".
Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКорейский полуостровВалентина МатвиенкоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссияВ мире
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