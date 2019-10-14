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РИА Новости
Война в Сирии

Число беженцев из-за операции Турции в Сирии выросло до 160 тысяч

18:45 14.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБеженцы покидают захваченный террористами сирийский Идлиб
Беженцы покидают захваченный террористами сирийский Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число жителей, вынужденных покинуть свои дома из-за операции Турции на северо-востоке Сирии, увеличилось до 160 тысяч человек, сообщается в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации.
Ранее сообщалось о 100 тысячах перемещенных лиц в регионе.
"Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш - ред.) серьезно обеспокоен боевыми действиями на северо-востоке Сирии, которые уже, как сообщается, привели к гибели и ранениям многих мирных жителей, а также к перемещению по крайней мере 160 тысяч гражданских лиц", - говорится в документе.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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