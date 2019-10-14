Эксперт: главный тренд – независимость общественных советов

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб (слева) и секретарь ОП РФ Валерий Фадеев

© Алина Курамшина Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб (слева) и секретарь ОП РФ Валерий Фадеев

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Сегодня стартовал конкурсный набор в общественные советы при министерствах и ведомствах. Заявки будут приниматься с 14 октября по 1 ноября.

При образовании советов будет сделан упор на два важных момента, рассказал журналистам Владислав Гриб, председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами.

"Первое. Мы будем делать упор на независимую составляющую: чтобы это были не только и не столько москвичи, не только функциональные руководители профильных общественных организаций", – сказал Владислав Гриб.

Он считает, что общественным советам необходима серьезная перезагрузка. "Для этого будут приглашаться яркие и независимые личности, которые играют роль и в медиапространстве, и в экспертном сообществе, и в правозащитном", – добавил член ОП РФ.

При этом, по его словам, деятельность советов будет открыта: публичное освещение, допуск на заседания.

"Второе. Необходимо усилить роль общественных советов в контроле за нацпроектами, – отметил Владислав Гриб. – Это один из главных трендов, потому что где-то есть провалы, где-то есть над чем поработать", – заключил он.

Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев подчеркнул, что общественные советы нужны чиновникам для того, чтобы помогать в работе над "народной повесткой".

"У бюрократии свои задачи. Конечно, зачастую они совпадают с теми политическими задачами, которые ставит руководство, но не всегда. Общественные советы нужны, чтобы помогать держать эту самую народную повестку", – отметил Валерий Фадеев.