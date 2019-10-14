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РИА Новости

В Перми на пешеходном переходе сбили пятерых детей

18:34 14.10.2019 (обновлено: 20:20 14.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 14 окт — РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в Перми сбил на пешеходном переходе пятерых детей, трое из них госпитализированы с травмами, сообщила в фейсбуке глава пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова.
ДТП произошло в понедельник в 18:24 (16:24 мск) на перекрестке улиц Братьев Игнатовых и Мира в Индустриальном районе Перми.
"В результате двое детей восьми лет получили ушиб стоп, их родители отказались от госпитализации. Трое детей, тоже восьмилетки, госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой", — отметили в пресс-службе.
Как добавила Шушпанова, по оперативной информации, дети начали переходить улицу на зеленый сигнал светофора, но из-за стоящих впереди людей не увидели автомобиль, который завершал выезд с перекрестка.
Сотрудница ГИБДД УМВД России
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