В Перми на пешеходном переходе сбили пятерых детей

ПЕРМЬ, 14 окт — РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в Перми сбил на пешеходном переходе пятерых детей, трое из них госпитализированы с травмами, сообщила в Водитель легкового автомобиля в Перми сбил на пешеходном переходе пятерых детей, трое из них госпитализированы с травмами, сообщила в фейсбуке глава пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова.

ДТП произошло в понедельник в 18:24 (16:24 мск) на перекрестке улиц Братьев Игнатовых и Мира в Индустриальном районе Перми.

"В результате двое детей восьми лет получили ушиб стоп, их родители отказались от госпитализации. Трое детей, тоже восьмилетки, госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой", — отметили в пресс-службе.