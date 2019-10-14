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РИА Новости

Полиция Эквадора обыскала дом лидера сторонников экс-президента Корреа

18:18 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Эквадора Рафаэль Корреа
Президент Эквадора Рафаэль Корреа
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КИТО, 14 окт - РИА Новости. Бывший член Национальной ассамблеи Эквадора и глава движения Revolucion Ciudadana, созданного сторонниками экс-президента Рафаэля Корреа, Вирхилио Эрнандес в понедельник заявил РИА Новости, что эквадорская полиция провела обыск в его доме.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали префекта провинции Пичинча и члена движения Revolucion Ciudadana Паолу Пабон, которую несколько дней назад правительство обвинило в том, что она был одним из зачинщиков протестов в стране.
"Они задержали префекта провинции Пичинча Паолу Пабон и теперь пытаются вломиться ко мне домой", - заявил Эрнандес.
Согласно данным прокуратуры, в ходе обыска в доме Эрнандеса были изъяты наличные деньги, электронные устройства связи и различные документы.
Согласно местному новостному порталу Primicias, Эрнандес на данный момент скрывается в посольстве Мексики в Эквадоре, как и член Нацассамблеи Габриэла Риваденейра.
Ранее сообщалось, что власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Президент Ленин Морено по итогам переговоров с лидерами Конфедерации индейских народов и протестного движения заявил о необходимости скорейшего пересмотра декрета, отменяющего субсидии на топливо.
Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. По информации индейского движения, задержаны более тысячи человек, две тысячи ранены, сто человек пропали без вести, более десяти погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
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Рафаэль КорреаЭквадорКитоВ мире
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