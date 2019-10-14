Полиция Эквадора обыскала дом лидера сторонников экс-президента Корреа

КИТО, 14 окт - РИА Новости. Бывший член Национальной ассамблеи Эквадора и глава движения Revolucion Ciudadana, созданного сторонниками экс-президента Рафаэля Корреа, Вирхилио Эрнандес в понедельник заявил РИА Новости, что эквадорская полиция провела обыск в его доме.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали префекта провинции Пичинча и члена движения Revolucion Ciudadana Паолу Пабон, которую несколько дней назад правительство обвинило в том, что она был одним из зачинщиков протестов в стране.

"Они задержали префекта провинции Пичинча Паолу Пабон и теперь пытаются вломиться ко мне домой", - заявил Эрнандес.

Согласно данным прокуратуры, в ходе обыска в доме Эрнандеса были изъяты наличные деньги, электронные устройства связи и различные документы.

Согласно местному новостному порталу Primicias, Эрнандес на данный момент скрывается в посольстве Мексики в Эквадоре, как и член Нацассамблеи Габриэла Риваденейра.

Ранее сообщалось, что власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Президент Ленин Морено по итогам переговоров с лидерами Конфедерации индейских народов и протестного движения заявил о необходимости скорейшего пересмотра декрета, отменяющего субсидии на топливо.