США не готовы к диалогу по контролю над вооружениями, заявил Белоусов

ООН, 14 окт - РИА Новости. США не демонстрируют готовности к диалогу с Россией по теме контроля над вооружениями в рамках Первого комитета ГА ООН, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
По его словам, двусторонних контактов с США пока на полях нынешней сессии Первого комитета не было.
"Отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты с американской стороной, он сказал, "все будет зависеть от того, как пойдет".
"Если возникнет необходимость двустороннего контакта по какому-то вопросу, то мы проведем такой контакт, но сейчас в силу того, что позиции сильно расходятся, я не думаю, что нам есть, о чем с американцами поговорить", - сказал Белоусов.
Обычно, по его словам, такие контакты проводятся, чтобы "навести мосты, найти какое-то общее понимание по какому-то вопросу, понять нюансы в позициях друг друга". "Сейчас позиции настолько расходятся... Вы можете взять американское заявление - оно настолько с далеко идущими последствиями. Новые разделительные линии рисуются нашими оппонентами", - заявил он.
"Мы везде - и здесь, и в других форматах - всегда подтверждаем нашу готовность к диалогу с американцами по любым вопросам, в первую очередь по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения, которые связаны с международной безопасностью, ее укреплением и так далее. Другое дело - хотят ли и готовы ли на этот диалог идти наши американские коллеги. Это большой вопрос. Судя по их заявлению в Первом комитете в ходе общеполитических дебатов, у них такого желания нет", - пояснил он.