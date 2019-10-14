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РИА Новости

Ростуризм продолжит обсуждать безвизовый режим с Саудовской Аравией

18:15 14.10.2019 (обновлено: 18:22 14.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЭр-Рияд
Эр-Рияд
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ростуризм готов продолжать обсуждение вопроса возможного безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией, а также открытия прямого авиасообщения для увеличения туристических потоков между странами, говорится в сообщении ведомства.
Правительства России и Саудовской Аравии ранее в понедельник в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в королевство подписали меморандум об упрощении выдачи виз гражданам двух стран.
"Россия ранее поднимала вопрос возможного безвизового режима между нашими странами, и мы готовы продолжать обсуждение этого вопроса, так как считаем его очень важным", - отметили в Ростуризме.
Саудовская Аравия входит в список стран, чьи туристы могут посещать регионы России по электронной визе. "Мы всегда рады видеть туристов из вашей страны у нас в гостях. Более того, с 1 января 2021 года электронная виза заработает на территории всей России, и мы считаем это настоящим прорывом для мирового туризма", - отметили в Ростуризме.
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Как напомнили в Ростуризме, на данный момент электронная виза действует для иностранных туристов, приезжающих в регионы Дальнего Востока, а также в Калининградскую область. С 1 октября заработал режим электронной визы на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
"Что касается планов в сфере туризма, то помимо скорейшего упрощения визовых формальностей нам бы хотелось обсудить вопрос открытия прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией. Это бы позволило значительно активизировать туристические обмены. Мы были бы также рады обмену опытом при создании туристических кластеров и их продвижения на международных рынках. В этом смысле очень интересно то, как будет развиваться проект Аль Ула", - рассказали в Ростуризме.
Летом компания Nordwind Airlines запустила первые прямые рейсы из Джидды в Москву. В июне тогдашний министр энергетики королевства Халид аль-Фалих заявил, что Эр-Рияд планирует 14 прямых рейсов в неделю между Саудовской Аравией и Россией и рассматривает дальнейшее увеличение их числа. Как сообщал в сентябре посол королевства в России Раид бин Халид Кримли, авиационные власти Саудовской Аравии и России подготовили все документы для открытия прямого сообщения между Россией и королевством не только на время хаджа. По его словам, оно может начаться, как только появится спрос на это направление.
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