Ростуризм продолжит обсуждать безвизовый режим с Саудовской Аравией

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ростуризм готов продолжать обсуждение вопроса возможного безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией, а также открытия прямого авиасообщения для увеличения туристических потоков между странами, говорится в сообщении ведомства.

Правительства России и Саудовской Аравии ранее в понедельник в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в королевство подписали меморандум об упрощении выдачи виз гражданам двух стран.

"Россия ранее поднимала вопрос возможного безвизового режима между нашими странами, и мы готовы продолжать обсуждение этого вопроса, так как считаем его очень важным", - отметили в Ростуризме.

Саудовская Аравия входит в список стран, чьи туристы могут посещать регионы России по электронной визе. "Мы всегда рады видеть туристов из вашей страны у нас в гостях. Более того, с 1 января 2021 года электронная виза заработает на территории всей России, и мы считаем это настоящим прорывом для мирового туризма", - отметили в Ростуризме.

Как напомнили в Ростуризме, на данный момент электронная виза действует для иностранных туристов, приезжающих в регионы Дальнего Востока, а также в Калининградскую область. С 1 октября заработал режим электронной визы на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Что касается планов в сфере туризма, то помимо скорейшего упрощения визовых формальностей нам бы хотелось обсудить вопрос открытия прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией. Это бы позволило значительно активизировать туристические обмены. Мы были бы также рады обмену опытом при создании туристических кластеров и их продвижения на международных рынках. В этом смысле очень интересно то, как будет развиваться проект Аль Ула", - рассказали в Ростуризме.