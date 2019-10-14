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РИА Новости

Путин оценил результаты переговоров с Саудовской Аравией

18:14 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в Эр-Рияде российско-саудовские переговоры конструктивными и деловыми, об этом он заявил на заседании Российско-саудовского экономического совета.
"В ходе состоявшихся у нас сегодня и с королем Саудовской Аравии, и с наследным принцем абсолютно конструктивных, деловых переговоров, мы условились всячески поощрять инициативы предпринимательского сообщества, направленные на расширение торговых связей", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
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Президент назвал Саудовскую Аравию одним из ведущих экономических партнеров РФ, а созданный экономический совет - прекрасной возможностью для прямого диалога бизнеса двух стран. Глава государства отметил позитивное партнерство Российского фонда прямых инвестиций и Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, подчеркнув, что такая кооперация является взаимовыгодной.
Путин упомянул договоренности двух стран в сферах энергетики, промышленности, транспорта, банковского дела, цифровых технологий и освоения космоса. Он также назвал важным направлением взаимодействие в сфере сельского хозяйства. По его словам, договоренности о расширении поставок российской сельхозпродукции в Саудовскую Аравию уже достигнуты.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на российско-саудовских переговорах
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