"Залечили до комы": жительница Кургана обвинила врачей в халатности

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Жительница Кургана Екатерина Бумагина обвинила врачей в халатности при лечении сына. По словам женщины, из-за неправильного лечения ребенок оказался в коме.

На странице "Типичный Курган" в соцсети "ВКонтакте" женщина написала , что ее сын заболел 23 июля. Мальчик жаловался на головные боли и сонливость. По словам Бумагиной, педиатр в детской поликлинике сказал, что ребенок так реагирует на погоду.

Вскоре состояние мальчика ухудшилось, после чего его госпитализировали с подозрением на менингит. Ребенок провел в инфекционной больнице 21 день.

По словам женщины, через несколько дней после выписки состояние сына вновь ухудшилось, сотрудники скорой помощи госпитализировали ребенка с подозрением на последствия менингита. Позднее родители добились приема у невролога, который назначил МРТ.

"Результатом МРТ является то, что у ребенка в голове — опухоль. С того момента ребенок находится в медикаментозной коме, никаких решений об операции не производят", — заявила Бумагина.