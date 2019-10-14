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РИА Новости

"Залечили до комы": жительница Кургана обвинила врачей в халатности

18:09 14.10.2019 (обновлено: 19:12 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Жительница Кургана Екатерина Бумагина обвинила врачей в халатности при лечении сына. По словам женщины, из-за неправильного лечения ребенок оказался в коме.
На странице "Типичный Курган" в соцсети "ВКонтакте" женщина написала, что ее сын заболел 23 июля. Мальчик жаловался на головные боли и сонливость. По словам Бумагиной, педиатр в детской поликлинике сказал, что ребенок так реагирует на погоду.
Вскоре состояние мальчика ухудшилось, после чего его госпитализировали с подозрением на менингит. Ребенок провел в инфекционной больнице 21 день.
По словам женщины, через несколько дней после выписки состояние сына вновь ухудшилось, сотрудники скорой помощи госпитализировали ребенка с подозрением на последствия менингита. Позднее родители добились приема у невролога, который назначил МРТ.

"Результатом МРТ является то, что у ребенка в голове — опухоль. С того момента ребенок находится в медикаментозной коме, никаких решений об операции не производят", — заявила Бумагина.

В областном управлении СК начали проверку по факту жалобы. Следователи намерены провести экспертизу и изучить медицинские документы. По данным ведомства, сейчас ребенок находится в Курганской областной детской больнице имени Красного Креста, его состояние оценивается как тяжелое.
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12 июля, 08:00Специальный репортаж
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