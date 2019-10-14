Пучдемон призвал к проведению нового референдума о независимости Каталонии

Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018

МАДРИД, 14 окт – РИА Новости. Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, объявленный в понедельник в международный розыск, призвал к проведению нового референдума о независимости Каталонии.

"Нет другого пути, как референдум, на котором мы выскажемся, чего мы хотим и как мы этого хотим. Пусть знают: мы не примем их рецепт, основанный на репрессиях и приговорах", - заявил Пучдемон, выступая в Брюсселе. Его слова цитирует издание Vanguardia

Он не согласился с приговором Верховного суда в отношении двенадцати каталонских политиков в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, заявив, что совершенные ими действия "не являются преступлением", "поскольку нет никакого преступления в том, чтобы предложить гражданам определять их будущее".

Кроме того, Пучдемон призвал сторонников независимости к "мобилизации", однако оговорился, что протесты должны быть "демократическими и ненасильственными".

В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу. После объявления приговора в Каталонии начались массовые акции протеста: проходят митинги, радикалы перекрывают дороги и железнодорожное сообщение, в аэропорту Барселоны произошли столкновения между протестующими и силами правопорядка.

Кроме того, в понедельник судья Верховного суда Пабло Льярена выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии.

Председатель женералитета (правительства) Каталонии Ким Торра намерен попросить и.о. премьера Испании и короля Фелипе VI о "срочной встрече" в связи с ситуацией.