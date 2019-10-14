Зампред ЕР: осужденные за убийства детей не должны выходить по УДО

ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев считает, что совершившие тяжкие преступления в отношении детей должны быть осуждены к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение, а отмена моратория на смертную казнь может грозить смертью невиновного человека.

Гости ток-шоу на НТВ обсуждали трагический случай, который произошел в Саратове. Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.

"Этот человек должен быть осужден. Он должен получить пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения... Условия содержания пожизненно осужденных – нужно сделать для них труд обязательным. Запретить УДО для пожизненников, которое существует после 25 лет, – да", – сказал Исаев на ток-шоу Романа Бабаяна "Своя правда" на НТВ, где обсуждался вопрос отмены моратория на смертную казнь для совершивших тяжкие преступления против детей.

По мнению политика, в таких ситуациях, когда осужденный за убийство или изнасилование ребенка вышел на свободу, нужно исключить рецидивы. И глухое, абсолютное, без УДО пожизненное заключение исключает рецидивы, отметил он.