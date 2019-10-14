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РИА Новости

Зампред ЕР: осужденные за убийства детей не должны выходить по УДО

18:01 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев считает, что совершившие тяжкие преступления в отношении детей должны быть осуждены к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение, а отмена моратория на смертную казнь может грозить смертью невиновного человека.
Гости ток-шоу на НТВ обсуждали трагический случай, который произошел в Саратове. Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.
"Этот человек должен быть осужден. Он должен получить пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения... Условия содержания пожизненно осужденных – нужно сделать для них труд обязательным. Запретить УДО для пожизненников, которое существует после 25 лет, – да", – сказал Исаев на ток-шоу Романа Бабаяна "Своя правда" на НТВ, где обсуждался вопрос отмены моратория на смертную казнь для совершивших тяжкие преступления против детей.
По мнению политика, в таких ситуациях, когда осужденный за убийство или изнасилование ребенка вышел на свободу, нужно исключить рецидивы. И глухое, абсолютное, без УДО пожизненное заключение исключает рецидивы, отметил он.
В то же время, разрешая смертную казнь, "мы рискуем, что система даст сбой и будет казнен, убит невиновный человек", отметил Исаев, добавив, что в случае казни смерть невиновного человека будет "на нашем обществе, на государстве".
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Андрей ИсаевОбщество
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