Симоньян пошутила про твит Трампа с цитатой журналиста Sputnik

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала цитирование президентом США Дональдом Трампом одного из ведущих радио Sputnik Джона Кириаку.

"Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа", — пошутила главред в Telegram-канале.

На минувшей неделе Трамп процитировал в твиттере высказывание Кириаку об информаторе, рассказавшем о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сам Кириаку, видимо, был очень удивлен постом Трампа, написав "ну и ну, меня только что процитировал Дональд Трамп" в Twitter.

В Sputnik пояснили, что слова, процитированные Трампом, Кириаку произнес в эфире одного из американских телеканалов.

"Вчера вечером наш радиоведущий Джон Кириаку был приглашен в качестве эксперта в программу "Такер Карлсон шоу" на Fox News. После программы, которую регулярно смотрит президент Трамп, он ретвитнул цитату из интервью Джона, бывшего офицера ЦРУ, проведшего два года в тюрьме за разоблачение программы пыток управления", — рассказали в Sputnik.

В конце сентября демократы обвинили Трампа в попытке дискредитировать своего политического оппонента — бывшего вице-президента Джо Байдена и начали процедуру импичмента.

Утверждается, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Зеленского расследовать деятельность сына Байдена Хантера, работавшего в энергетической компании Burisma.