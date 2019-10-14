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РИА Новости

Симоньян пошутила про твит Трампа с цитатой журналиста Sputnik

17:54 14.10.2019 (обновлено: 18:37 14.10.2019)
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала цитирование президентом США Дональдом Трампом одного из ведущих радио Sputnik Джона Кириаку.
"Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа", — пошутила главред в Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп
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На минувшей неделе Трамп процитировал в твиттере высказывание Кириаку об информаторе, рассказавшем о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сам Кириаку, видимо, был очень удивлен постом Трампа, написав "ну и ну, меня только что процитировал Дональд Трамп" в Twitter.
В Sputnik пояснили, что слова, процитированные Трампом, Кириаку произнес в эфире одного из американских телеканалов.
"Вчера вечером наш радиоведущий Джон Кириаку был приглашен в качестве эксперта в программу "Такер Карлсон шоу" на Fox News. После программы, которую регулярно смотрит президент Трамп, он ретвитнул цитату из интервью Джона, бывшего офицера ЦРУ, проведшего два года в тюрьме за разоблачение программы пыток управления", — рассказали в Sputnik.
В конце сентября демократы обвинили Трампа в попытке дискредитировать своего политического оппонента — бывшего вице-президента Джо Байдена и начали процедуру импичмента.
Утверждается, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Зеленского расследовать деятельность сына Байдена Хантера, работавшего в энергетической компании Burisma.
Трамп обвинения отрицает. По его мнению, именно Байден просил уволить украинского генпрокурора, который проводил расследование против компании его сына.
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SputnikДональд ТрампВладимир ЗеленскийМаргарита СимоньянСШАВ мире
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