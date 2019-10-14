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РИА Новости
Война в Сирии

Курды заявили о размещении сирийской армии только вдоль границы с Турцией

17:57 14.10.2019
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© Фото : SANAСирийские военные в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией
Сирийские военные в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией
© Фото : SANA
ДАМАСК, 14 окт – РИА Новости. Сирийская армия в рамках соглашения с курдской автономной администрацией будет размещена вдоль границы с Турцией и не будет заходить внутрь городов, заявил в понедельник агентству Hawar сопредседатель Исполнительного совета автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии Абед Хамад аль-Мехбаш.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении армии САР на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
Официальных заявлений от сирийских властей по поводу продвижения армии на севере и передачи контроля над городами от курдской администрации к Дамаску пока не поступало.
По словам аль-Мехбаша, заключенное между курдами и официальным Дамаском соглашение исключительно военное. "Сирийская армия разместит свои силы вдоль границы с Турцией от Манбиджа через Ракку, Хасеке, Камышли до последнего КПП в Дерике (Маликии – ред.)", - заявил аль-Мехбаш.
Он отметил, что соглашение "вообще" не подразумевает размещение армии внутри городов.
Аль-Мехбаш подчеркнул, что автономная администрация продолжит свою работу как прежде, соглашение не затрагивает административное управление районов на северо-востоке САР.
Сирийский флаг был поднят в понедельник над государственными учреждениями в сирийских городах Хасеке и Камышли на северо-востоке страны, ранее контролировавшихся курдской автономной администрацией. Ранее в понедельник сирийская армия в понедельник вошла в город Табка в провинции Ракка, ранее контролировавшийся курдами, и продвигается дальше на север.
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