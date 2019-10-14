Курды заявили о размещении сирийской армии только вдоль границы с Турцией

Сирийские военные в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией

© Фото : SANA Сирийские военные в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией

ДАМАСК, 14 окт – РИА Новости. Сирийская армия в рамках соглашения с курдской автономной администрацией будет размещена вдоль границы с Турцией и не будет заходить внутрь городов, заявил в понедельник агентству Hawar сопредседатель Исполнительного совета автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии Абед Хамад аль-Мехбаш.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении армии САР на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

Официальных заявлений от сирийских властей по поводу продвижения армии на севере и передачи контроля над городами от курдской администрации к Дамаску пока не поступало.

По словам аль-Мехбаша, заключенное между курдами и официальным Дамаском соглашение исключительно военное. "Сирийская армия разместит свои силы вдоль границы с Турцией от Манбиджа через Ракку, Хасеке, Камышли до последнего КПП в Дерике (Маликии – ред.)", - заявил аль-Мехбаш.

Он отметил, что соглашение "вообще" не подразумевает размещение армии внутри городов.

Аль-Мехбаш подчеркнул, что автономная администрация продолжит свою работу как прежде, соглашение не затрагивает административное управление районов на северо-востоке САР.

Сирийский флаг был поднят в понедельник над государственными учреждениями в сирийских городах Хасеке и Камышли на северо-востоке страны, ранее контролировавшихся курдской автономной администрацией. Ранее в понедельник сирийская армия в понедельник вошла в город Табка в провинции Ракка, ранее контролировавшийся курдами, и продвигается дальше на север.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.