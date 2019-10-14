Оливия Колман рассказала, что украл ее муж из Букингемского дворца

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Оливия Колман рассказала, что ее муж унес из Букингемского дворца туалетную бумагу — на память, . Оливия Колман рассказала, что ее муж унес из Букингемского дворца туалетную бумагу — на память, сообщает Independent.

Супруг актрисы, писатель и юрист Эд Синклер забрал рулон, когда они посещали благотворительное мероприятие в лондонской резиденции королевской семьи.

"Мой муж украл туалетную бумагу только для того, чтобы сказать, что она у нас из Букингемского дворца", — поделилась Колман.

Она также рассказала изданию про шоу "Корона", в котором сейчас снимается. По ее словам, зрителем не стоит рассчитывать увидеть в культовом сериале "настоящую королеву". "Это вымышленная история", — подчеркнула актриса.

Колман сыграла Елизавету II в третьем сезоне проекта, а Тобайас Мензес – принца Филиппа. Роль принца Чарльза исполнил Джош О’Коннор, а принцессы Маргарет – Хелена Бонем Картер.