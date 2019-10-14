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РИА Новости
Культура

Оливия Колман рассказала, что украл ее муж из Букингемского дворца

23:54 14.10.2019
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionОливия Колман
Оливия Колман
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Оливия Колман рассказала, что ее муж унес из Букингемского дворца туалетную бумагу — на память, сообщает Independent.
Супруг актрисы, писатель и юрист Эд Синклер забрал рулон, когда они посещали благотворительное мероприятие в лондонской резиденции королевской семьи.
"Мой муж украл туалетную бумагу только для того, чтобы сказать, что она у нас из Букингемского дворца", — поделилась Колман.
Она также рассказала изданию про шоу "Корона", в котором сейчас снимается. По ее словам, зрителем не стоит рассчитывать увидеть в культовом сериале "настоящую королеву". "Это вымышленная история", — подчеркнула актриса.
Колман сыграла Елизавету II в третьем сезоне проекта, а Тобайас Мензес – принца Филиппа. Роль принца Чарльза исполнил Джош О’Коннор, а принцессы Маргарет – Хелена Бонем Картер.
Третий сезон шоу выходит на Netflix 17 ноября.
Кадр из трейлера к третьему сезону сериала Корона
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