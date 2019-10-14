МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) на год, до 1 ноября 2020 года, сообщил РИА Новости источник в комиссии.

"Коллегия ЕЭК продлила срок выдачи бумажных ПТС до 1 ноября 2020 года. Переходные положения по оформлению паспорта самоходных машин и других видов техники продлеваются до 1 ноября 2021 года", - сообщил источник, напомнив, что ранее государства ЕАЭС планировали перейти на систему оформления электронных ПТС с 1 ноября 2019 года.

Собеседник агентства отметил, что такое решение было принято по инициативе стран союза.

"Это даст возможность сторонам отработать все возможные нюансы, связанные с оформлением паспортов на транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, а также на отладку взаимодействия всех заинтересованных структур, например, в банковской сфере или страховой сфере, всех тех, кто работает с электронными паспортами", - объяснил он.