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РИА Новости

Коллегия ЕЭК продлила срок выдачи бумажных ПТС

18:15 14.10.2019 (обновлено: 18:19 14.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПосетители осматривают автомобиль в автосалоне
Посетители осматривают автомобиль в автосалоне
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) на год, до 1 ноября 2020 года, сообщил РИА Новости источник в комиссии.
"Коллегия ЕЭК продлила срок выдачи бумажных ПТС до 1 ноября 2020 года. Переходные положения по оформлению паспорта самоходных машин и других видов техники продлеваются до 1 ноября 2021 года", - сообщил источник, напомнив, что ранее государства ЕАЭС планировали перейти на систему оформления электронных ПТС с 1 ноября 2019 года.
Собеседник агентства отметил, что такое решение было принято по инициативе стран союза.
"Это даст возможность сторонам отработать все возможные нюансы, связанные с оформлением паспортов на транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, а также на отладку взаимодействия всех заинтересованных структур, например, в банковской сфере или страховой сфере, всех тех, кто работает с электронными паспортами", - объяснил он.
Также было отмечено, что переход на электронные ПТС пройдет для владельцев авто безболезненно. "Электронные ПТС будут вводиться в странах ЕАЭС безболезненно для автовладельцев. Они смогут пользоваться бумажными ПТС столько, сколько сочтут нужным", - добавили в ЕЭК.
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