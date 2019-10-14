Матвиенко призвала укрепить роль международного права в отношениях стран

БЕЛГРАД, 14 окт - РИА Новости. Необходимо восстановить главенствующую роль международного права в отношениях стран, центральная роль ООН не должна вызывать сомнений, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании 141 сессии Межпарламентского союза.

"В центре нашего сегодняшнего обсуждения вопросы укрепления международного права. Здесь, в Сербии, хорошо помнят о том, к чему может привести игнорирование его основополагающих норм. Двадцать лет назад без решения Совета Безопасности ООН войска НАТО в мирное время в центре Европы, в течение нескольких месяцев бомбили территорию Союзной Республики Югославии, в том числе и её столицу, Белград. Жертвами агрессии тогда стали мирные граждане", - отметила спикер.

По ее словам, весной 1999 года, трагически проявился процесс подмены международного права "правом силы". Далее последовали атаки на Афганистан, Ирак и Ливию, когда целые государства были практически уничтожены под очень зыбкими, надуманными предлогами.

"По существу то, что произошло с Югославией и Сербией – это геополитическая катастрофа, последствия которой мы ощущаем до сих пор. То обстоятельство, что виновники этой трагедии не были осуждены и остались безнаказанными, привело, фактически, к серьезному подрыву всей системы публичного международного права, вызвало цепь событий, которые впервые после Второй мировой войны привели ситуацию в мире к нынешнему плачевному состоянию. - региональным конфликтам, торговым войнам, санкциям", - подчеркнула Матвиенко.

Спикер считает, что общими усилиями необходимо вернуться к безоговорочному следованию нормам международного права, "сделать так, чтобы центральная роль ООН не вызывала ни у кого ни малейшего сомнения". Только тогда мир станет более стабильным, безопасным и благополучным, сказала сенатор.