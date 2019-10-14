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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская оппозиция при поддержке ВС Турции начала наступление на Манбидж

17:42 14.10.2019
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© AP Photo / Cavit OzgulБойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
© AP Photo / Cavit Ozgul
АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Оппозиционная "Сирийская национальная армия" при поддержке ВС Турции начала наступление на город Манбидж на севере Сирии, сообщает в понедельник телеканал A Нaber.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия собирается передать Манбидж, находящийся под контролем курдских формирований, "его настоящим арабским хозяевам".
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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