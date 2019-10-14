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РИА Новости

Глава Севастополя почтил память погибшего в ДТП мэра Абакана

17:40 14.10.2019
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© Фото : Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики ХакасияНиколай Булакин
Николай Булакин
© Фото : Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия
Николай Булакин. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, знавший погибшего в ДТП мэра Абакана Николая Булакина по работе в Хакасии сказал, что успел многому научиться у него и разделяет глубокую скорбь с жителями города в связи с тяжелой утратой.
Булакин погиб в понедельник в ДТП в Красноярском крае. По информации регионального ГИБДД, его автомобиль вылетел в кювет на 433-м километре трассы Р257 и врезался в препятствие. Булакин умер на месте до приезда скорой. Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил свои соболезнования в связи с гибелью мэра.
"День начался с ужасной новости. В Абакане погиб Николай Генрихович Булакин. Даже за тот короткий срок, что я был в Хакасии, я сумел многому у него научиться. К нему всегда можно было прийти за советом. В любое время. Бессменный мэр города, 24 года он решал проблемы Абакана и сделал город уютным, развивающимся, сумел сохранить много объектов и построить много нового, даже в самых сложных экономических условиях. Казалось, он вечно будет управлять Абаканом", - написал на своей странице в Facebook Развожаев.
Он охарактеризовал погибшего руководителя Абакана как интеллигентного, открытого и чуткого человека с невероятным чувством юмора и самоиронии.
Николай Булакин
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"Сегодня для абаканцев и жителей республики скорбный день, я знаю, что многие чувствуют сейчас. Потому что чувствую то же - глубокую скорбь. Николай Генрихович навсегда останется в моей памяти", - добавил Развожаев.
Булакина избрали главой администрации Абакана 29 апреля 1995 года. Переизбирался в апреле 1999-го, в марте 2004-го, в марте 2008 года, в сентябре 2013 и в сентябре 2018 годов. У него остались жена и две дочери.
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Михаил РазвожаевНиколай БулакинАбаканСевастопольОбщество
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