Глава Севастополя почтил память погибшего в ДТП мэра Абакана

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, знавший погибшего в ДТП мэра Абакана Николая Булакина по работе в Хакасии сказал, что успел многому научиться у него и разделяет глубокую скорбь с жителями города в связи с тяжелой утратой.

Булакин погиб в понедельник в ДТП в Красноярском крае. По информации регионального ГИБДД, его автомобиль вылетел в кювет на 433-м километре трассы Р257 и врезался в препятствие. Булакин умер на месте до приезда скорой. Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил свои соболезнования в связи с гибелью мэра.

"День начался с ужасной новости. В Абакане погиб Николай Генрихович Булакин. Даже за тот короткий срок, что я был в Хакасии, я сумел многому у него научиться. К нему всегда можно было прийти за советом. В любое время. Бессменный мэр города, 24 года он решал проблемы Абакана и сделал город уютным, развивающимся, сумел сохранить много объектов и построить много нового, даже в самых сложных экономических условиях. Казалось, он вечно будет управлять Абаканом", - написал на своей странице в Facebook Развожаев.

Он охарактеризовал погибшего руководителя Абакана как интеллигентного, открытого и чуткого человека с невероятным чувством юмора и самоиронии.

"Сегодня для абаканцев и жителей республики скорбный день, я знаю, что многие чувствуют сейчас. Потому что чувствую то же - глубокую скорбь. Николай Генрихович навсегда останется в моей памяти", - добавил Развожаев.