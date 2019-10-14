Дипломатам из России все еще не выдали визы для работы в ООН

ООН, 14 окт - РИА Новости. Ряду дипломатов РФ все еще не выдали визы для участия в работе Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, во вторник вопрос обсудят с участием генсека организации Антониу Гутерреша, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Пока никакого сдвига, завтра будет заседание комитета по сношениям с принимающей стороной. Там будет этот вопрос плотно обсуждаться. Вроде как раз ожидается появление там Гутерреша. По итогам заседания этого комитета мы будем уже смотреть, что нам делать дальше", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, изменилась ли ситуация с выдачей виз российским дипломатам.