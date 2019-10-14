Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T17:39Z
https://ria.ru/20191014/1559775801.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:188:3072:1916_1036x0_80_0_0_15f47adda7bdedaa3d3fdc63e1d27bd5.jpg
РИА Новости

Дипломатам из России все еще не выдали визы для работы в ООН

17:39 14.10.2019
215
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
ООН, 14 окт - РИА Новости. Ряду дипломатов РФ все еще не выдали визы для участия в работе Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, во вторник вопрос обсудят с участием генсека организации Антониу Гутерреша, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
"Пока никакого сдвига, завтра будет заседание комитета по сношениям с принимающей стороной. Там будет этот вопрос плотно обсуждаться. Вроде как раз ожидается появление там Гутерреша. По итогам заседания этого комитета мы будем уже смотреть, что нам делать дальше", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, изменилась ли ситуация с выдачей виз российским дипломатам.
Соединенные Штаты не выдали визы ряду российских делегатов для участия в работе Первого комитета ГА ООН, после этого первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
13 октября, 13:00Радио Sputnik
США пытаются подорвать работу ООН, заявили в российском МИД
320073
Обсудить 1
Антониу ГутеррешАндрей БелоусовООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Сирийские военные в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией
Курды заявили о размещении сирийской армии только вдоль границы с Турцией
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Зеленский посетил зону проведения военной операции в Донбассе
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
США не готовы к диалогу по контролю над вооружениями, заявил Белоусов
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин во время пресс-конференции в Лондоне
Лидер британской оппозиции назвал тронную речь королевы фарсом
Лента
новостей
Ситуация на границе Турции и Сирии
Гутерреш предупредил о возможных последствиях военных операций в Сирии
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В ООН планируют обсудить проблему невыдачи виз российским дипломатам
Президент Ирана Хасан Роухани выступает на заседании парламента в Тегеране
Иран готов к переговорам с США в рамках "5+1", но санкции должны быть сняты
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала укрепить роль международного права в отношениях стран
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен "дожимать" Россию
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Сирийская оппозиция при поддержке ВС Турции начала наступление на Манбидж
Федерика Могерини на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе. 25 апреля 2018
Могерини: военная операция Турции создает угрозу безопасности для ЕС
Турецкие военные в Африне, Сирия
Правозащитники: военная операция Турции может привести к геноциду сирийцев
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
В Крыму предложили создать паломнический маршрут "Лавры Святой Руси"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
03:09В МЧС рассказали как вести себя в ДТП, чтобы выжить
Лента новостейМолния