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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Крыму предложили создать паломнический маршрут "Лавры Святой Руси"

17:39 14.10.2019 (обновлено: 18:25 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТроице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаил Соломенцев предложил проработать проект создания паломнического маршрута "Лавры Святой Руси".
Ранее сообщалось, что представители украинской диаспоры прибыли в воскресенье с ознакомительным визитом в Крым. В составе делегации около 15 человек из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
"Есть ряд проектов объединительных, которые обсуждались. Например, предлагается паломнический маршрут "Лавры Святой Руси", - сказал Соломенцев журналистам.
По его словам, данный проект обсуждался в рамках круглого стола "Сотрудничество украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом", в котором приняли участие представители украинских диаспор.
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"У нас несколько лавр в Белоруссии, Украине и России. Стоит обдумать, как воплотить в жизнь паломнический маршрут верующих православных по трем нашим странам. Посещение святых мест близко любому православному человеку", - сказал Соломенцев.

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