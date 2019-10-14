В Крыму предложили создать паломнический маршрут "Лавры Святой Руси"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаил Соломенцев предложил проработать проект создания паломнического маршрута "Лавры Святой Руси".

Ранее сообщалось, что представители украинской диаспоры прибыли в воскресенье с ознакомительным визитом в Крым. В составе делегации около 15 человек из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Есть ряд проектов объединительных, которые обсуждались. Например, предлагается паломнический маршрут "Лавры Святой Руси", - сказал Соломенцев журналистам.

По его словам, данный проект обсуждался в рамках круглого стола "Сотрудничество украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом", в котором приняли участие представители украинских диаспор.

"У нас несколько лавр в Белоруссии, Украине и России. Стоит обдумать, как воплотить в жизнь паломнический маршрут верующих православных по трем нашим странам. Посещение святых мест близко любому православному человеку", - сказал Соломенцев.