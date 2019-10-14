В Госдуме рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что нужно делать в случае невыплаты работодателем компенсации за переработки в выходной или праздничный день.

Парламентарий напомнил, что работа в выходные должна оплачиваться в двойном размере. В противном случае речь идет о нарушении законодательства.

"Для этого есть трудовая инспекция, прокуратура, суд", — подчеркнул Нилов в беседе с телеканалом " Москва24 ".

Он пояснил, что в первую очередь стоит обращаться в трудовую инспекцию — там рассмотрят жалобу, и работодателю будет грозить серьезный штраф.

"Сейчас достаточно строгие меры принимаются", — отметил депутат.