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РИА Новости

В Госдуме рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками

17:35 14.10.2019 (обновлено: 18:27 14.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков  / Перейти в фотобанкСотрудники офиса за работой
Сотрудники офиса за работой
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники офиса за работой. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что нужно делать в случае невыплаты работодателем компенсации за переработки в выходной или праздничный день.
Парламентарий напомнил, что работа в выходные должна оплачиваться в двойном размере. В противном случае речь идет о нарушении законодательства.
"Для этого есть трудовая инспекция, прокуратура, суд", — подчеркнул Нилов в беседе с телеканалом "Москва24".
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Он пояснил, что в первую очередь стоит обращаться в трудовую инспекцию — там рассмотрят жалобу, и работодателю будет грозить серьезный штраф.
"Сейчас достаточно строгие меры принимаются", — отметил депутат.
Нилов подчеркнул, что работодатель и сотрудник обязаны заключить трудовой договор, и если его условия не предполагают ненормированного графика и работы по выходным, то это считается переработкой.
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Ярослав НиловГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
не, ну как же рабытяги то сами этого не знали до сих пор? Вот теперь сей законотворец все пояснил.. Вызвали грузчика Иванова в выходной, не заплатили 1 тыс. рублей. Он бежит к прокурору с жалобой. Через месяц-два-три уже уволенному за курение в неположенном месте грузчику Иванову выплачивают 1 тыс. рублей
14 октября, 17:43
ЛГЛена Головач
4472003
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