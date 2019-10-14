В Госдуме рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что нужно делать в случае невыплаты работодателем компенсации за переработки в выходной или праздничный день.
Парламентарий напомнил, что работа в выходные должна оплачиваться в двойном размере. В противном случае речь идет о нарушении законодательства.
"Для этого есть трудовая инспекция, прокуратура, суд", — подчеркнул Нилов в беседе с телеканалом "Москва24".
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Он пояснил, что в первую очередь стоит обращаться в трудовую инспекцию — там рассмотрят жалобу, и работодателю будет грозить серьезный штраф.
"Сейчас достаточно строгие меры принимаются", — отметил депутат.
Нилов подчеркнул, что работодатель и сотрудник обязаны заключить трудовой договор, и если его условия не предполагают ненормированного графика и работы по выходным, то это считается переработкой.