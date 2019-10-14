СК возбудил дело после видео с избиением заключенного в колонии Карелии

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикации видео с избиением заключенного в исправительной колонии №9 (ИК-9) в Карелии, сообщается на сайте регионального СК РФ.

"Органами Следственного комитета РФ по Республике Карелия по размещенной в СМИ информации о неправомерных действиях сотрудников УФСИН по Республике Карелия возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия".

Ранее комиссия Федеральной службы исполнения наказаний приступила к проверке данных о возможном избиении заключенного начальником исправительной колонии №9 (ИК-9) в Карелии. В начале октября в интернете появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлены кадры, как избивают заключенного. Ряд региональных СМИ заявляют, что на кадрах запечатлен нынешний начальник колонии №9 Иван Савельев (в 2014 году - замначальника ИК-9) .

В УФСИН по Карелии не стали сообщать, отстранен ли Савельев от должности на время проверки.