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РИА Новости

СК возбудил дело после видео с избиением заключенного в колонии Карелии

17:33 14.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикации видео с избиением заключенного в исправительной колонии №9 (ИК-9) в Карелии, сообщается на сайте регионального СК РФ.
"Органами Следственного комитета РФ по Республике Карелия по размещенной в СМИ информации о неправомерных действиях сотрудников УФСИН по Республике Карелия возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия".
Ранее комиссия Федеральной службы исполнения наказаний приступила к проверке данных о возможном избиении заключенного начальником исправительной колонии №9 (ИК-9) в Карелии. В начале октября в интернете появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлены кадры, как избивают заключенного. Ряд региональных СМИ заявляют, что на кадрах запечатлен нынешний начальник колонии №9 Иван Савельев (в 2014 году - замначальника ИК-9) .
В УФСИН по Карелии не стали сообщать, отстранен ли Савельев от должности на время проверки.
В сентябре в ряде СМИ со ссылкой на заключенных и правозащитников также были опубликованы материалы о пытках, якобы применявшихся к заключенным ИК-9. СК по Карелии сообщал о проверке по заявлению Савельева, который намерен привлечь к ответственности ряд СМИ, так как считает информацию клеветой.
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