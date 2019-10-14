На Камчатке опубликовали фотографии зверей, меняющих шубы к зиме

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали летние и осенние фотографии животных, на них можно увидеть, как звери готовятся к зиме.

"Один из самых интересных природных процессов — постепенная смена шубок у заповедных жителей, — уточняют в заказнике. — С приближением холодов их шерсть становится пушистой и лоснящейся".

Для сравнения сотрудники подготовили подборку фотографий, сделанных в начале лета и на днях.

Подписчикам предлагается угадать, кто из героев снимков в какое время года был пойман в объектив фотокамеры.