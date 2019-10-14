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РИА Новости
Туризм

На Камчатке опубликовали фотографии зверей, меняющих шубы к зиме

23:05 14.10.2019
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© Фото : Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник/Нина Ким Лис на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника
Лис на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника
© Фото : Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник/Нина Ким
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали летние и осенние фотографии животных, на них можно увидеть, как звери готовятся к зиме.
"Один из самых интересных природных процессов — постепенная смена шубок у заповедных жителей, — уточняют в заказнике. — С приближением холодов их шерсть становится пушистой и лоснящейся".
Для сравнения сотрудники подготовили подборку фотографий, сделанных в начале лета и на днях.
Подписчикам предлагается угадать, кто из героев снимков в какое время года был пойман в объектив фотокамеры.
Авторы фотографий — Алексей Маслов и Лиана Варавская.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатка
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