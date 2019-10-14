Гутерреш предупредил о возможных последствиях военных операций в Сирии

ООН, 14 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен тем, что военная операция на северо-востоке Сирии может привести к непреднамеренному освобождению людей, связанных с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

По его словам, Гутерреш "с серьезной обеспокоенностью отмечает, что действующие военные операции (на северо-востоке САР - ред.) могут привести к непреднамеренному освобождению лиц, связанных с ИГ*, и ко всем последствиям, которые это может повлечь".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции 12 октября сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.