Госдума отложила рассмотрение законопроекта о либерализации ОСАГО

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Совет Госдумы принял решение пока отложить рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО и увеличение до 2 миллионов рублей предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Изначально планировалось, что законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 8 октября, позже рассмотрение было перенесено на 15 октября.

"Важное решение принято - отложить пока рассмотрение правительственного законопроекта о ОСАГО. Развернулась довольно серьезная полемика, и в прессе в том числе, касающаяся внесения серьезных изменений в порядок рассмотрения. Вот пока (принято решение рассмотрение законопроекта) отложить", - сказал Жуков по итогам заседания Совета Госдумы.

Документ, внесенный правительством РФ, направлен на индивидуализацию тарифов ОСАГО для конкретного страхователя и создает условия для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.

Страховщикам предоставляется право самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком России коридора. При расчете стоимости "автогражданки" они смогут учитывать характеристики вождения и наличие у водителя неоднократных наказаний за нарушения ПДД. Предполагается введение учета истории вождения каждого водителя (наличие и количество страховых выплат при ДТП).