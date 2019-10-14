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РИА Новости

Госдума отложила рассмотрение законопроекта о либерализации ОСАГО

17:30 14.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Совет Госдумы принял решение пока отложить рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО и увеличение до 2 миллионов рублей предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Изначально планировалось, что законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 8 октября, позже рассмотрение было перенесено на 15 октября.
"Важное решение принято - отложить пока рассмотрение правительственного законопроекта о ОСАГО. Развернулась довольно серьезная полемика, и в прессе в том числе, касающаяся внесения серьезных изменений в порядок рассмотрения. Вот пока (принято решение рассмотрение законопроекта) отложить", - сказал Жуков по итогам заседания Совета Госдумы.
Документ, внесенный правительством РФ, направлен на индивидуализацию тарифов ОСАГО для конкретного страхователя и создает условия для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.
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С 1 января 2020 года предусматривается увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Также предполагается отмена коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года). Законопроектом также предусмотрено право страхователя использовать телематическое устройство, фиксирующее характер вождения, для предоставления ему скидок в случае аккуратной эксплуатации транспортного средства.
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