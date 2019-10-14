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РИА Новости
Война в Сирии

Правозащитники: военная операция Турции может привести к геноциду сирийцев

17:29 14.10.2019 (обновлено: 17:44 14.10.2019)
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© AP Photo / DHA-Depo Photos / Hasan KırmızitaşТурецкие военные в Африне, Сирия
Турецкие военные в Африне, Сирия
© AP Photo / DHA-Depo Photos / Hasan Kırmızitaş
БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Продолжение военной операции Анкары на северо-востоке Сирии приведет к массовой гибели мирных граждан, что является геноцидом и неприкрытым преступлением, не соответствующим основам ООН, заявил РИА Новости глава Сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем.
"Это приведет к геноциду. К гибели большого количества мирных граждан. Это преступление в отношении международного права, а также целей и основ ООН", - сказал Казем.
По словам правозащитника, не имеет значения, против кого конкретно объявлена война: курдов, ассирийцев, сиро-яковитов, арабов или конкретно мусульман или другой конфессии. Все перечисленные народы и конфессии являются частью сирийского населения, подчеркнул Казем. "Поэтому турецкая война против сирийского народа, проживающего на севере Сирии не что иное, как поддержка террора и террористических формирований, а значит, нарушение резолюций СБ ООН и в первую очередь резолюции 1373", - добавил Казем.
Комментируя начало ввода сирийской армии на север Сирии, где ранее территории контролировались курдскими отрядами, Казем отметил, что принятие решения сирийским руководством не в первый день турецкой кампании не означал поддержку действий турецких сил. По его словам, Дамаску было необходимо время для выработки правильного плана действий для эффективной защиты своего населения и территорий с учетом сложившихся в годы кризиса в стране реалиях.
Казем отметил, что определенно важным показателем является тот факт, что части сирийской армии были встречены населением с радостью. Жители крупных городов в воскресенье вечером вышли на улицы, чтобы отпраздновать новость о достижении договоренности между курдами и Дамаском. В городах Камышли и Эль-Хасаке на административных зданиях и школах в понедельник уже подняли государственные флаги САР.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. В воскресенье Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииИсламское государствоСовет Безопасности ООНСирия
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