Суд признал законным приговор программисту Котову за нарушения на митингах

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор программисту Константину Котову, осужденному на 4 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Котова задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов. Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела. По статье 212.1 УК РФ он получил 4 года колонии. Котов вину не признал и подал апелляцию.
"Суд постановил: решение Тверского районного суда Москвы от 5 сентября оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.
Защита Котова заявила, что продолжит добиваться его оправдания. "Да, конечно, мы в кассацию пойдем и в ЕСПЧ, куда же нам еще", - сказала адвокат Анастасия Саморукова РИА Новости.
Для защиты Котова в Мосгорсуде 12 известных адвокатов заключили соглашения с символичным гонораром 212 рублей 10 копеек. До него статья 212.1 УК РФ уже применялась несколько раз, единственным осужденным по ней был Ильдар Дадин, получивший 2,5 года колонии. Но впоследствии Верховный суд этот приговор отменил.
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