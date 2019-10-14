Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T17:33Z
https://ria.ru/20191014/1559775177.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155749/36/1557493634_0:109:3072:1837_1036x0_80_0_0_9290647bc2bed9bcdcfb1ed4b4ca1323.jpg
РИА Новости

Суд признал законным приговор программисту Котову за нарушения на митингах

17:28 14.10.2019 (обновлено: 17:33 14.10.2019)
3822
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор программисту Константину Котову, осужденному на 4 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
23 сентября, 16:49РИА Новости
СПЧ попросил прокурора Москвы отменить приговоры Котову и Устинову
Котова задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов. Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела. По статье 212.1 УК РФ он получил 4 года колонии. Котов вину не признал и подал апелляцию.
"Суд постановил: решение Тверского районного суда Москвы от 5 сентября оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.
Защита Котова заявила, что продолжит добиваться его оправдания. "Да, конечно, мы в кассацию пойдем и в ЕСПЧ, куда же нам еще", - сказала адвокат Анастасия Саморукова РИА Новости.
Для защиты Котова в Мосгорсуде 12 известных адвокатов заключили соглашения с символичным гонораром 212 рублей 10 копеек. До него статья 212.1 УК РФ уже применялась несколько раз, единственным осужденным по ней был Ильдар Дадин, получивший 2,5 года колонии. Но впоследствии Верховный суд этот приговор отменил.
Первый осужденный в РФ за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин у здания Тверского суда Москвы, где в отношении него рассматривалось административное дело за проведение 2 апреля одиночного пикета у здания ГУ МВД Москвы. Архивное фото
18 июня 2018, 10:50РИА Новости
Ильдар Дадин отсудил у МВД пять тысяч рублей
62210626
Обсудить 3
Константин КотовМосковский городской судМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Если от нехорошей жизни выйдешь на улицу - станет еще хуже. К крепостничеству готовят что-ли, как в "России, которую мы потеряли"? И еще что-то о демократии говорят.
14 октября, 18:18
YSYuri SPb
1100009
Боязнь и дрожь власти ощущается все отчетливей... Если все станут жить хорошо и счастливо, конечно будут недовольные, но думаю гораздо меньше...
14 октября, 19:16
ddega3333
600006
Рекомендуем
Сотрудники офиса за работой
В Госдуме рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками
РИА
Новости
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
В Испании выдали ордер на арест Пучдемона по обвинению в мятеже
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 14 октября 2019
Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипуляции со статистикой
Лента
новостей
Знак Курение запрещено в Москве
Минздрав внес доработанную антитабачную концепцию в правительство
Сотрудник Центра управления полетами во время церемонии отключения аналогового телевещания
В России завершился переход на цифровое телевещание
Помощник президента России Владислав Сурков
В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Медведев заявил о расширении списка жизненно необходимых лекарств
Московский Кремль
Стало известно, за что Россию не любят в мире
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Калининградец перевозил в своем теле почти 80 свертков с наркотиками
Вид на Ялту
Представители украинской диаспоры призвали снять санкции против Крыма
Вечный огонь
В Приморье арестовали вандалов, засыпавших землей Вечный огонь
Набережная Ялты
Представители украинской диаспоры заявили о провале изоляции Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
03:09В МЧС рассказали как вести себя в ДТП, чтобы выжить
Лента новостейМолния