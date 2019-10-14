Суд признал законным приговор программисту Котову за нарушения на митингах

Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор программисту Константину Котову, осужденному на 4 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Котова задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов. Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела. По статье 212.1 УК РФ он получил 4 года колонии. Котов вину не признал и подал апелляцию.

"Суд постановил: решение Тверского районного суда Москвы от 5 сентября оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.

Защита Котова заявила, что продолжит добиваться его оправдания. "Да, конечно, мы в кассацию пойдем и в ЕСПЧ, куда же нам еще", - сказала адвокат Анастасия Саморукова РИА Новости.