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РИА Новости

В Джакарте запретили проводить митинги перед инаугурацией президента

17:25 14.10.2019
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© REUTERS / Willy KurniawanАкция протеста студентов у здания индонезийского парламента в Джакарте. 24 сентября 2019 года
Акция протеста студентов у здания индонезийского парламента в Джакарте. 24 сентября 2019 года
© REUTERS / Willy Kurniawan
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Полиция индонезийской столицы Джакарты запретила проводить митинги в преддверии инаугурации президента страны Джоко Видодо, сообщает агентство Антара со ссылкой на главу столичных правоохранительных органов Гатота Эдди Пурнаму.
"(Запрет на проведение митингов) будет действовать, начиная с завтрашнего дня (15 октября) и до 20 октября", - заявил Пурнама, добавив, что основной целью подобных мер является сохранение "благоприятной ситуации".
Как сообщает издание, инаугурация президента Индонезии должна состояться 20 октября. По данным национальной полиции, обеспечивать безопасность в ходе мероприятия будут 27 тысяч ее сотрудников.
Усиленные меры безопасности были приняты в Индонезии после произошедшего в минувший четверг нападения на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности страны Виранто, который получил два ножевых ранения.
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В Джакарте и других городах Индонезии усилена охрана правительственных зданий и личная охрана руководителей правительства, а также патрулирование и общее обеспечение безопасности на публичных мероприятиях с участием высокопоставленных чиновников и членов правительства. Президент Индонезии Джоко Видодо поручил правоохранительным органам страны в кратчайшие сроки расследовать покушение.
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Джоко ВидодоДжакартаИндонезияВ мире
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