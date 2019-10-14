В Джакарте запретили проводить митинги перед инаугурацией президента

Акция протеста студентов у здания индонезийского парламента в Джакарте. 24 сентября 2019 года

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Полиция индонезийской столицы Джакарты запретила проводить митинги в преддверии инаугурации президента страны Джоко Видодо, сообщает агентство Полиция индонезийской столицы Джакарты запретила проводить митинги в преддверии инаугурации президента страны Джоко Видодо, сообщает агентство Антара со ссылкой на главу столичных правоохранительных органов Гатота Эдди Пурнаму.

"(Запрет на проведение митингов) будет действовать, начиная с завтрашнего дня (15 октября) и до 20 октября", - заявил Пурнама, добавив, что основной целью подобных мер является сохранение "благоприятной ситуации".

Как сообщает издание, инаугурация президента Индонезии должна состояться 20 октября. По данным национальной полиции, обеспечивать безопасность в ходе мероприятия будут 27 тысяч ее сотрудников.

Усиленные меры безопасности были приняты в Индонезии после произошедшего в минувший четверг нападения на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности страны Виранто, который получил два ножевых ранения.