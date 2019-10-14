Минкавказа проверило целевое использование финпомощи Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 14 окт - РИА Новости. Представители министерства РФ по делам Северного Кавказа проверили целевое использование финансовой помощи Южной Осетии, сообщило правительство республики на своем сайте.

Ранее в республике на плановой выездной проверке побывали представители министерства РФ по делам Северного Кавказа. В понедельник в правительстве обсудили отчет, составленный по итогам проверки.

"Необходимо четко следовать положениям регламента Межправительственной комиссии (МПК) по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией. Проверочные мероприятия со стороны федерального министерства помогают эффективнее использовать средства, выделяемые Россией на развитие Южной Осетии", – приводятся в сообщении слова главы правительства Эрика Пухаева.