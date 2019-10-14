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РИА Новости

Минкавказа проверило целевое использование финпомощи Южной Осетии

17:24 14.10.2019 (обновлено: 18:27 14.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЦХИНВАЛ, 14 окт - РИА Новости. Представители министерства РФ по делам Северного Кавказа проверили целевое использование финансовой помощи Южной Осетии, сообщило правительство республики на своем сайте.
Ранее в республике на плановой выездной проверке побывали представители министерства РФ по делам Северного Кавказа. В понедельник в правительстве обсудили отчет, составленный по итогам проверки.
"Необходимо четко следовать положениям регламента Межправительственной комиссии (МПК) по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией. Проверочные мероприятия со стороны федерального министерства помогают эффективнее использовать средства, выделяемые Россией на развитие Южной Осетии", – приводятся в сообщении слова главы правительства Эрика Пухаева.
На реализацию двухгодичной инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии 2018-2019 годов из российского бюджета выделено более 4 миллиардов рублей.
Церемония подписания Соглашения о правовой помощи и сотрудничестве между МВД ЛНР и МВД Республики Южная Осетия
4 октября, 16:18РИА Новости
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Счетная палатаЮжная ОсетияРоссияВ мире
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