Итоги по борьбе с борщевиком в Подмосковье подведут 15 октября

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Власти Московской области подведут итоги кампании по борьбе с борщевиком в Подмосковье 15 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

По данным пресс-службы ведомства, в Подмосковье более 31 тысячи гектаров поражены борщевиком, из которых более 15 тысяч гектаров земли находятся в частной собственности.

"Мы завершаем комплексную обработку земель региона от борщевика Сосновского, которая началась в мае и находиласьв режиме постоянного мониторинга для оценки эффективности примененных средств. Итоги подведем 15 октября. При этом необходимо не просто подвести итоги, а проанализировать работу по уничтожению опасного растения, вывести плюсы и минусы из полученного опыта и учесть результативные методы ликвидации сорняка в будущем", - цитирует пресс-служба слова главы ведомства Андрея Разина.