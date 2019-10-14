Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T17:17Z
https://ria.ru/20191014/1559774397.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153183/27/1531832746_0:124:3202:1925_1036x0_80_0_0_e700837abcf7c5665e3b8ad241ffec0f.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Итоги по борьбе с борщевиком в Подмосковье подведут 15 октября

17:17 14.10.2019
34
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Власти Московской области подведут итоги кампании по борьбе с борщевиком в Подмосковье 15 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.
По данным пресс-службы ведомства, в Подмосковье более 31 тысячи гектаров поражены борщевиком, из которых более 15 тысяч гектаров земли находятся в частной собственности.
"Мы завершаем комплексную обработку земель региона от борщевика Сосновского, которая началась в мае и находиласьв режиме постоянного мониторинга для оценки эффективности примененных средств. Итоги подведем 15 октября. При этом необходимо не просто подвести итоги, а проанализировать работу по уничтожению опасного растения, вывести плюсы и минусы из полученного опыта и учесть результативные методы ликвидации сорняка в будущем", - цитирует пресс-служба слова главы ведомства Андрея Разина.
Он также добавил, что точечные мероприятия по борьбе с сорняком продлятся до 31 октября 2019 года.
100000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская областьОбщество
Рекомендуем
Кошка породы британская на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
Приручить эльфа: выставка кошек в Москве
РИА
Новости
Река Лена
Дноуглубительные работы на реке Лена завершат в районе Якутска к 18 октября
Виды Куршской Косы в Калининградской области
Минприроды вложит полмиллиарда рублей в развитие национальных парков России
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Первый лагерь для эколонтеров появится в 2020 году в Линдуловской роще
Лента
новостей
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Башкирский завод снизил нагрузку на очистные сооружения после ЧП
Мэр Керчи Сергей Бороздин
Сергей Бороздин: погибшие в Керчи дети останутся в памяти навсегда
Директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома
Леонид Кострома: офсетные контракты – выигрыш для Москвы и для бизнеса
Разгулявшаяся стихия: последствия тайфуна Хагибис в Японии
Разгулявшаяся стихия: последствия тайфуна "Хагибис" в Японии
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский открыл выставку работ Кандинского в Эр-Рияде
Дождь в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин на IV Международном форуме русскоязычных вещателей. 15 апреля 2018
Досудебную блокировку живодерского контента нужно обсуждать, заявил депутат
Кадр из фильма Джокер
Режиссер "Джокера" рассказал, какого эпизода не было в сценарии
Сотрудник службы дезинфекции обрабатывает гербицидами борщевик в Подмосковье
В Волоколамском округе специалисты обработали от борщевика более 600 га
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния