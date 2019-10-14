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РИА Новости

Люди переоценивают роботов, показало исследование

17:21 14.10.2019
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРобот Promobot V.4 на выставке технологического развития
Робот Promobot V.4 на выставке технологического развития
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Степень доверия людей к роботам оказалась чересчур высокой, зачастую компьютеру готовы доверить даже важную, конфиденциальную информацию, показало совместное исследование "Лаборатории Касперского" и Гентского университета (Universiteit Gent).
Исследование основано на итогах эксперимента с участием 50 добровольцев и одного робота, использующего привычные человеческие каналы коммуникации (речь и невербальные сигналы). Эксперимент проводился в центре бельгийского Гента. Роботом удаленно управлял оператор.
Робота разместили у здания, для доступа в которое требуется идентификация личности – то есть человек должен приложить пропуск к считывающему устройству, чтобы открыть дверь. Он просил людей пропустить его вслед за собой в контролируемое помещение.
"Согласились это сделать в итоге 40% испытуемых. Однако когда робота замаскировали под доставщика пиццы от известного ресторана, люди с большей охотой пускали его в закрытое помещение и меньше задавались вопросом, зачем он хочет туда попасть", - говорится в исследовании.
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Во второй части эксперимента робот вовлекал людей в дружескую беседу и пытался выманить персональную информацию, зная которую можно менять пароли и настройки учётных записей (например, дату рождения, любимый цвет, марку первого автомобиля). "В результате в процессе разговора с роботом все испытуемые, кроме одного, выдавали те или иные личные данные с частотой раз в минуту. ... Почти все участники исследования пренебрегли элементарными правилами безопасности и доверились роботу, в частности выдали ему конфиденциальную информацию", - следует из документа.
"Сейчас большинство подобных роботов проходят стадию тестирования и используются очень ограниченно, но в ближайшем будущем они, несомненно, станут частью повседневной жизни. ... Эксперимент подтверждает, что пренебрежение вопросами кибербезопасности роботов потенциально может оказать негативное влияние на людей. Ведь, если к системе такого устройства получит доступ злоумышленник, неизвестно, чем это может обернуться для людей вокруг", - прокомментировал эксперимент антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.
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