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РИА Новости

Иран готов к переговорам с США в рамках "5+1", но санкции должны быть сняты

17:15 14.10.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Хасан Роухани выступает на заседании парламента в Тегеране
Президент Ирана Хасан Роухани выступает на заседании парламента в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
ТЕГЕРАН, 14 окт – РИА Новости. Тегеран готов к переговорам с США в рамках группы "5+1", но сначала должны быть сняты санкции и обеспечены интересы иранского народа, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
В ходе Генассамблеи ООН Тегеран открыто заявил, что Иран не боится переговоров, а также стремится к миру на Ближнем Востоке, а не к войне. По его словам, Иран даже был готов на уровне глав группы стран "5+1" (предполагает участие США, помимо других стран ядерной сделки) провести встречу в Нью-Йорке.
"Я прямо сказал европейским лидерам, что как только я буду уверен в том, что интересы Ирана будут обеспечены на одном заседании, на одной встрече, а народ Ирана будет избавлен от бремени давления, как только я пойму, что встреча обеспечит интересы Ирана, я готов пожертвовать собой ради иранской нации", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции, которую транслировало иранское телевидение.
На вопрос о том, будет ли Иран вести переговоры с другим президентом США в случае импичмента Дональда Трампа, Роухани добавил, что важно, чтобы санкции были сняты.
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