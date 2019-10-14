Иран готов к переговорам с США в рамках "5+1", но санкции должны быть сняты

ТЕГЕРАН, 14 окт – РИА Новости. Тегеран готов к переговорам с США в рамках группы "5+1", но сначала должны быть сняты санкции и обеспечены интересы иранского народа, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

В ходе Генассамблеи ООН Тегеран открыто заявил, что Иран не боится переговоров, а также стремится к миру на Ближнем Востоке, а не к войне. По его словам, Иран даже был готов на уровне глав группы стран "5+1" (предполагает участие США, помимо других стран ядерной сделки) провести встречу в Нью-Йорке.

"Я прямо сказал европейским лидерам, что как только я буду уверен в том, что интересы Ирана будут обеспечены на одном заседании, на одной встрече, а народ Ирана будет избавлен от бремени давления, как только я пойму, что встреча обеспечит интересы Ирана, я готов пожертвовать собой ради иранской нации", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции, которую транслировало иранское телевидение.