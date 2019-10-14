Звезды эстрады погрузились в VR-историю "Слепые в большом городе"

"Вообще супер! Я смотрю VR-проект “Слепые в большом городе” и все время думаю: хорошо, что у нас есть глаза и мы все видим, – поделился впечатлениями Интарс Бусулис. – Хорошо, что есть такие проекты, ведь многие даже не задумываются об этом. Меня восхищает, что люди не жалуются, а просто рассказывают, живут дальше, несмотря на свои проблемы".