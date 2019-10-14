Звезды эстрады погрузились в VR-историю "Слепые в большом городе"

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Участники воскресного гала-концерта благотворительного фестиваля "Белая трость" для детей с проблемами зрения имели возможность ознакомиться с VR-проектом РИА Новости "Слепые в большом городе". Эту иммерсивную историю высоко оценили, в частности, певцы Интарс Бусулис и Марк Тишман.
"Вообще супер! Я смотрю VR-проект “Слепые в большом городе” и все время думаю: хорошо, что у нас есть глаза и мы все видим, – поделился впечатлениями Интарс Бусулис. – Хорошо, что есть такие проекты, ведь многие даже не задумываются об этом. Меня восхищает, что люди не жалуются, а просто рассказывают, живут дальше, несмотря на свои проблемы".
"Проект “Слепые в большом городе” погружает в другую реальность. Сначала ты воспринимаешь это как развлечение, а потом начинаешь задумываться о каких-то вещах.
Например, когда мы паркуемся, мы думаем только о том, чтобы нас не оштрафовали, чтобы не помешать другой машине выехать и в последнюю очередь – о том, что это может выбить из колеи незрячих людей. Все это требует информирования. Много интересного, заставляет задуматься", – отметил Марк Тишман.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнтарс Бусулис ознакомился с VR-проектом РИА Новости "Слепые в большом городе"
Интарс Бусулис ознакомился с VR-проектом РИА Новости "Слепые в большом городе"
Три героя VR-истории – молодые незрячие москвичи, сотрудники музея-культурного центра им. Н.А. Островского "Интеграция". Они рассказывают о своем опыте, о том, как взаимодействуют с миром зрячих, с какими сложностями сталкиваются в быту, какие проблемы решают. Проживая VR-историю, пользователь получает возможность на собственном опыте ощутить, как незрячие "видят", осознают пространство и предметы, ориентируются в городе, воспитывают детей, отдыхают.
РИА Новости работает с проектами в формате виртуальной реальности с 2018 года. В 2019 году они завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра". VR-проекты РИА Новости доступны для скачивания в приложении РИА.Lab на AppStore и Google Play.
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