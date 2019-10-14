Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T17:14Z
https://ria.ru/20191014/1559774159.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155977/39/1559773971_0:312:3000:2000_1036x0_80_0_0_995f79fc12e73f3664251addbce05c6d.jpg
РИА Новости

Звезды эстрады погрузились в VR-историю "Слепые в большом городе"

17:14 14.10.2019
146
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМарк Тишман ознакомился с VR-проектом РИА Новости "Слепые в большом городе"
Марк Тишман ознакомился с VR-проектом РИА Новости Слепые в большом городе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Участники воскресного гала-концерта благотворительного фестиваля "Белая трость" для детей с проблемами зрения имели возможность ознакомиться с VR-проектом РИА Новости "Слепые в большом городе". Эту иммерсивную историю высоко оценили, в частности, певцы Интарс Бусулис и Марк Тишман.

"Вообще супер! Я смотрю VR-проект “Слепые в большом городе” и все время думаю: хорошо, что у нас есть глаза и мы все видим, – поделился впечатлениями Интарс Бусулис. – Хорошо, что есть такие проекты, ведь многие даже не задумываются об этом. Меня восхищает, что люди не жалуются, а просто рассказывают, живут дальше, несмотря на свои проблемы".

"Проект “Слепые в большом городе” погружает в другую реальность. Сначала ты воспринимаешь это как развлечение, а потом начинаешь задумываться о каких-то вещах.
Например, когда мы паркуемся, мы думаем только о том, чтобы нас не оштрафовали, чтобы не помешать другой машине выехать и в последнюю очередь – о том, что это может выбить из колеи незрячих людей. Все это требует информирования. Много интересного, заставляет задуматься", – отметил Марк Тишман.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнтарс Бусулис ознакомился с VR-проектом РИА Новости "Слепые в большом городе"
Интарс Бусулис ознакомился с VR-проектом РИА Новости Слепые в большом городе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Интарс Бусулис ознакомился с VR-проектом РИА Новости "Слепые в большом городе"
Три героя VR-истории – молодые незрячие москвичи, сотрудники музея-культурного центра им. Н.А. Островского "Интеграция". Они рассказывают о своем опыте, о том, как взаимодействуют с миром зрячих, с какими сложностями сталкиваются в быту, какие проблемы решают. Проживая VR-историю, пользователь получает возможность на собственном опыте ощутить, как незрячие "видят", осознают пространство и предметы, ориентируются в городе, воспитывают детей, отдыхают.
Заместитель директора по инновациям и предпринимательству Института передовых производственных технологий СПбПУ Сергей Салкуцан
1 октября, 19:16РИА Новости
РИА Новости представило свои VR-проекты на цифровом саммите в Казани
РИА Новости работает с проектами в формате виртуальной реальности с 2018 года. В 2019 году они завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра". VR-проекты РИА Новости доступны для скачивания в приложении РИА.Lab на AppStore и Google Play.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
000000
Обсудить 0
РИА НовостиРоссияНовости агентства
Рекомендуем
МИА Россия сегодня и министерство по делам СМИ Саудовской Аравии договорились об открытии представительства для работы собкорров в королевстве
МИА "Россия сегодня" откроет представительство в Саудовской Аравии
РИА
Новости
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Конференция Sooner Than You Think: Smart Cities пройдет в Москве
Американская газета
Исследование: в освещении событий в России на Западе отсутствует баланс
Михаил Круг
Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
В Эр-Рияде прошли переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии
Логотип международного информационного агентства Россия сегодня
Исследование: лишь 2% материалов о России в западных СМИ позитивны
Отключение аналогового вещания
В России отключили аналоговое телевещание
Вид на Ялту
Представители украинской диаспоры призвали снять санкции против Крыма
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города, сообщили СМИ
Дворцовая площадь в Варшаве
В БДИПЧ заметили националистическую риторику перед выборами в Польше
Ситуация в Варшаве
Явка на парламентских выборах в Польше побила тридцатилетний рекорд
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния