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РИА Новости

Путин отметил усилия Москвы и Эр-Рияда по стабилизации энергорынка

17:09 14.10.2019 (обновлено: 18:33 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии подписания совместных документов
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии подписания совместных документов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Совместные действия Москвы и Эр-Рияда на энергетическом рынке направлены на стабилизацию ситуации и в целом дают позитивные плоды, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в Саудовскую Аравию.
"Большое значение придаем российско-саудовской координации ситуации на мировом энергетическом рынке. При активном участии наших стран удалось продлить договоренности в формате ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти", - сказал Путин во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
"Все наше сотрудничество, ваше высочество, направлено на укрепление мира, безопасности в регионе и на стабилизацию ситуации в мировой энергетике. И все это дает хорошие, позитивные плоды", - подчеркнул российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Вчера, 16:37РИА Новости
В Эр-Рияде прошли переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии
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Мухаммед бен СальманОПЕКВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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