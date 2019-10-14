Путин отметил усилия Москвы и Эр-Рияда по стабилизации энергорынка

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Совместные действия Москвы и Эр-Рияда на энергетическом рынке направлены на стабилизацию ситуации и в целом дают позитивные плоды, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в Саудовскую Аравию.

"Большое значение придаем российско-саудовской координации ситуации на мировом энергетическом рынке. При активном участии наших стран удалось продлить договоренности в формате ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти", - сказал Путин во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.