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РИА Новости

"Лукойл" сообщил о появлении фейкового сайта, использующего бренд компании

17:09 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Лукойл" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости/Прайм. "Лукойл" сообщил о появлении в интернете сайта, который использует бренд компании, но не имеет к ней отношения, а также призывает не доверять размещенной на этом сайте информации, сообщила пресс-служба компании в понедельник.
"Пресс-служба ПАО "Лукойл" сообщает о появлении в сети интернет сайта, не имеющего отношения к организациям группы "Лукойл": http://lukoil-products.com​, незаконно использующего фирменный стиль, товарный знак и логотип "LUKOIL", - говорится в сообщении.
Уточняется, что компании и организации группы "Лукойл" не несут ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования информации, полученной из недостоверных источников.
​"Лукойл" оставляет за собой право предпринять все предусмотренные законодательством меры для защиты своих интересов и напоминает о необходимости проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами, сверять информацию в представленных документах с официальным сайтом ПАО ​"Лукойл", - добавляется в сообщении.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 330,5 миллиарда рублей.
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