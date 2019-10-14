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РИА Новости

СМИ: Елизавета II не может повлиять на возвращение скульптур Парфенона

17:09 14.10.2019 (обновлено: 17:13 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкХолм Афинского Акрополя на закате
Холм Афинского Акрополя на закате
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 14 окт - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II в ответ на письмо с просьбой начать возвращение в Грецию незаконно вывезенных скульптур Парфенона заявила, что монарх не может вмешиваться в это дело, пишет газета "Неа".
Мраморная плита часть скульптурного декора Парфенона
1 июля 2018, 14:00Радио Sputnik
Грызть или резать: мраморное яблоко греко-британского раздора"Критически важной проблемой" назвал премьер-министр Греции возвращение мраморных памятников античности из Британского музея в Афины. Заявление предназначалось для ушей премьер-министра Великобритании и… осталось без комментариев.
Австралийка Мэри Дрост от имени греческой общины Мельбурна направила 1 августа британскому монарху письмо, призывая помочь с возвращением на родину скульптур, незаконно вывезенных в начале 19-го века британским посланником в Стамбуле лордом Элгином, пишет издание.
Три недели спустя, 21 августа, Букингемский дворец ответил Дрост. Письмо подписано чиновником дворца Дженни Вайн, ответственной за переписку королевы Елизаветы. "Ее Величество внимательно изучило ваши точки зрения на мрамор Элгина", - говорится в королевском письме.
"Я должна объяснить, однако, что, как конституционный монарх, королева действует на основе советов своих министров и остается строго нейтральной по политическим вопросам. Следовательно, это (возвращение скульптур Парфенона – прим.ред.) не является проблемой, в которую Ее Величество могло бы вмешаться", - говорится в письме. Это первая реакция королевы на проблему возвращения скульптур, пишет газета.
В прошлом Букингем отвечал аналогично корреспондентам, просившим королеву занять определенную позицию по данному вопросу.
Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства, однако Британский музей утверждает, что Элгин имел разрешение – фирман визиря на их вывоз.
Парфенон в Афинах
17 апреля, 20:16РИА Новости
В Греции рассказали о состоянии памятников Акрополя после удара молнии
Греческие ученые заявляли, что не было никаких разрешений на вывоз скульптур - лорду было позволено лишь сделать рисунки мрамора. В феврале 2019 года в Музее Акрополя турецкие ученые Зейнеп Айген и Орхан Сакин представили итоги своих многолетних исследований, согласно которым в турецких архивах нет документов, подтверждающих разрешение Элгину вывезти скульптуры Парфенона из Афин, и это доказывает незаконность действий лорда.
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Дискуссии о возврате в Грецию скульптур ПарфенонаЕлизавета IIАфиныВ мире
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