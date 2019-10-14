СМИ: Елизавета II не может повлиять на возвращение скульптур Парфенона

АФИНЫ, 14 окт - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II в ответ на письмо с просьбой начать возвращение в Грецию незаконно вывезенных скульптур Парфенона заявила, что монарх не может вмешиваться в это дело, пишет газета " Королева Великобритании Елизавета II в ответ на письмо с просьбой начать возвращение в Грецию незаконно вывезенных скульптур Парфенона заявила, что монарх не может вмешиваться в это дело, пишет газета " Неа ".

Австралийка Мэри Дрост от имени греческой общины Мельбурна направила 1 августа британскому монарху письмо, призывая помочь с возвращением на родину скульптур, незаконно вывезенных в начале 19-го века британским посланником в Стамбуле лордом Элгином, пишет издание.

Три недели спустя, 21 августа, Букингемский дворец ответил Дрост. Письмо подписано чиновником дворца Дженни Вайн, ответственной за переписку королевы Елизаветы. "Ее Величество внимательно изучило ваши точки зрения на мрамор Элгина", - говорится в королевском письме.

"Я должна объяснить, однако, что, как конституционный монарх, королева действует на основе советов своих министров и остается строго нейтральной по политическим вопросам. Следовательно, это (возвращение скульптур Парфенона – прим.ред.) не является проблемой, в которую Ее Величество могло бы вмешаться", - говорится в письме. Это первая реакция королевы на проблему возвращения скульптур, пишет газета.

В прошлом Букингем отвечал аналогично корреспондентам, просившим королеву занять определенную позицию по данному вопросу.

Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства, однако Британский музей утверждает, что Элгин имел разрешение – фирман визиря на их вывоз.