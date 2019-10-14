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РИА Новости

Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни

17:09 14.10.2019 (обновлено: 18:32 14.10.2019)
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© Саратов 24Отец Михаила Туватина
Отец Михаила Туватина
© Саратов 24
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Отец подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин считает, что за совершенное преступление сына следует казнить. Об этом сообщает Saratov.24.
"Столько раз человек сидел, не помогло это ему исправиться, а сейчас зачем в тюрьму сажать? <…> Высшая мера наказания, это как на фронте", — заявил мужчина.
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
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Он рассказал, что ушел из семьи, когда сыну было два года. По словам Туватина-старшего, причиной развода стало неадекватное поведение жены. Мужчина добавил, что его сын с детства начал воровать.
"Деньги в варежку, помню, засунул и вынес из дома у меня. Два раза по-крупному меня обкрадывал. Прихожу с работы, форточка и калитка открыты. Телевизора нет. Потом мы перестали видеться и общаться", — рассказал он.
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Убийство ребенка

В среду утром в Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. В тот же день полицейские и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на мужчину 30-40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.
Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера" 35-летний местный житель. Мужчина признал вину. Из его показаний следует, что он самовольно поселился в заброшенном гараже, а девочку убил, якобы опасаясь, что она расскажет о встрече с ним. СМИ писали, что после задержания полицейским пришлось переодеть мужчину, чтобы провести его через толпу, требовавшую самосуда.
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СаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Мараторий на смертную казнь введен по требованию США, чтобы Россия не могла реализовывать высшую степень социальной защиты граждан, прежде всего от иностранных агентов. Сами США до подобных благоглупостей еще не пали.
14 октября, 17:19
Евгений Д
7100108
Можно сколько угодно вспоминать в стиле правозащитников сколько было казнено невинных людей по делу того же чикатило (главный аргумент за отмену). Но я лично за возвращение смертной казни. Но с важным дополнением: если впоследствии выяснится, что был казнен невинный: прокурор, следователь и судья должны сами быть осуждены за убийство этого невинного. Тогда и количество "судебных ошибок", когда, не секрет, худшие из представителей вышеназванного сообщества шьют дела ради премии/звездочки на погонах, будет сведено к нулю.
14 октября, 17:34
ss.hichnik
6621109
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