Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Отец подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин считает, что за совершенное преступление сына следует казнить. Об этом Отец подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин считает, что за совершенное преступление сына следует казнить. Об этом сообщает Saratov.24.

"Столько раз человек сидел, не помогло это ему исправиться, а сейчас зачем в тюрьму сажать? <…> Высшая мера наказания, это как на фронте", — заявил мужчина.

Он рассказал, что ушел из семьи, когда сыну было два года. По словам Туватина-старшего, причиной развода стало неадекватное поведение жены. Мужчина добавил, что его сын с детства начал воровать.

"Деньги в варежку, помню, засунул и вынес из дома у меня. Два раза по-крупному меня обкрадывал. Прихожу с работы, форточка и калитка открыты. Телевизора нет. Потом мы перестали видеться и общаться", — рассказал он.

Убийство ребенка

В среду утром в Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. В тот же день полицейские и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на мужчину 30-40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.