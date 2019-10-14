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РИА Новости

Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета

17:07 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Глава российского государства рассказал монарху, что это камчатская птица. "Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаем центр по разведению", - отметил он.
Король тепло поблагодарил президента и в ответ вручил ему картину.
Ранее журналистам рассказали в российской делегации, как специально подбирали красивую птицу, это девочка, глава Минприроды дал ей имя Альфа, а право выбрать постоянное имя предоставят саудовской стороне. Птица охотится в воздухе на других пернатых, "она сильная и страшная", добавил собеседник.
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Сальман бен Абдель Азиз аль СаудВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияОбщество
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