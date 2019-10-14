Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета

Глава российского государства рассказал монарху, что это камчатская птица. "Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаем центр по разведению", - отметил он.

Ранее журналистам рассказали в российской делегации, как специально подбирали красивую птицу, это девочка, глава Минприроды дал ей имя Альфа, а право выбрать постоянное имя предоставят саудовской стороне. Птица охотится в воздухе на других пернатых, "она сильная и страшная", добавил собеседник.