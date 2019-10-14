Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Глава российского государства рассказал монарху, что это камчатская птица. "Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаем центр по разведению", - отметил он.
Король тепло поблагодарил президента и в ответ вручил ему картину.
Ранее журналистам рассказали в российской делегации, как специально подбирали красивую птицу, это девочка, глава Минприроды дал ей имя Альфа, а право выбрать постоянное имя предоставят саудовской стороне. Птица охотится в воздухе на других пернатых, "она сильная и страшная", добавил собеседник.