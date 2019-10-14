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РИА Новости
Теплоснабжение

"Ротек" впервые поставит компоненты для газовых турбин в Индонезию

17:02 14.10.2019
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© Depositphotos / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия
© Depositphotos / realinemedia
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Ротек" заключил первый экспортный контракт на поставку компонентов для газовой турбины Rolls-Royce RТ61 с индонезийской компанией PT NGLTech Services Indonesia, сообщает "Ротек".
Индонезийская компания специализируется на обслуживании оборудования для нефтегазовой промышленности и решениях, повышающих его эффективность. "Ротек" поставит ей сварные сотовые уплотнения.

"Согласно условиям поставки сотолента "Ротека" изготавливается в трех размерах и предназначена для монтажа в трехступенчатой газовой энергетической турбине Rolls-Royce RТ61", - говорится в сообщении.

"Ротек" – единственный в России производитель сварных сотовых уплотнений, у которого есть автоматизированный серийный выпуск основной номенклатуры данных комплектующих (от 0,9 до 4,5 мм) для предприятий авиационной промышленности, энергетики и сервисных компаний. На предприятии освоено производство сотовых компонентов для более чем 25 газовых и паровых турбин и авиадвигателей российского и иностранного производства, в том числе для: GE 6FA, Siemens SGT 800, ПД-14, ПС-90, Ладога 32, НК-14СТ, ГТК-10И, ГТЭ-16.
"Ротек" специализируется на прогностике состояния и мониторинге промышленного оборудования (система ПРАНА), проектировании, инжиниринге и генподряде при строительстве объектов энергетики и инфраструктуры. Также компания занимается разработкой и производством сотовых уплотнений для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, эффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлением, модернизацией и обслуживанием основного энергетического оборудования.
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PT NGLTech – международная индустриальная компания с офисами в Индонезии, занимается инжинирингом и разработкой технологических решений. Специализируется на повышении эффективности нефтегазового оборудования, занятого в добыче и переработке углеводородов.
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ТеплоснабжениеИндонезияЭкономика
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