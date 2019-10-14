"Ротек" впервые поставит компоненты для газовых турбин в Индонезию

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Ротек" заключил первый экспортный контракт на поставку компонентов для газовой турбины Rolls-Royce RТ61 с индонезийской компанией PT NGLTech Services Indonesia, сообщает "Ротек".

Индонезийская компания специализируется на обслуживании оборудования для нефтегазовой промышленности и решениях, повышающих его эффективность. "Ротек" поставит ей сварные сотовые уплотнения.

"Согласно условиям поставки сотолента "Ротека" изготавливается в трех размерах и предназначена для монтажа в трехступенчатой газовой энергетической турбине Rolls-Royce RТ61", - говорится в сообщении.

"Ротек" – единственный в России производитель сварных сотовых уплотнений, у которого есть автоматизированный серийный выпуск основной номенклатуры данных комплектующих (от 0,9 до 4,5 мм) для предприятий авиационной промышленности, энергетики и сервисных компаний. На предприятии освоено производство сотовых компонентов для более чем 25 газовых и паровых турбин и авиадвигателей российского и иностранного производства, в том числе для: GE 6FA, Siemens SGT 800, ПД-14, ПС-90, Ладога 32, НК-14СТ, ГТК-10И, ГТЭ-16.

"Ротек" специализируется на прогностике состояния и мониторинге промышленного оборудования (система ПРАНА), проектировании, инжиниринге и генподряде при строительстве объектов энергетики и инфраструктуры. Также компания занимается разработкой и производством сотовых уплотнений для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, эффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлением, модернизацией и обслуживанием основного энергетического оборудования.