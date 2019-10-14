Могерини: военная операция Турции создает угрозу безопасности для ЕС

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Последствия военной операции Турции в Сирии создают угрозу безопасности для Евросоюза, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после Совета глав МИД стран Евросоюза.

"Мы видим, как одно из самых незамедлительных последствий этих военных действий (в Сирии – ред.) – это то, что ИГ* может вернуть себе пространство внутри этой территории. Это чрезвычайно беспокоит нас. Это прямая угроза безопасности Евросоюза, но в первую очередь - для региона и международного сообщества", - сказала она.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.