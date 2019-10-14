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РИА Новости
Война в Сирии

Могерини: военная операция Турции создает угрозу безопасности для ЕС

17:01 14.10.2019 (обновлено: 17:02 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедерика Могерини на конференции "Поддержка будущего Сирии и региона" в Брюсселе. 25 апреля 2018
Федерика Могерини на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Последствия военной операции Турции в Сирии создают угрозу безопасности для Евросоюза, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после Совета глав МИД стран Евросоюза.
"Мы видим, как одно из самых незамедлительных последствий этих военных действий (в Сирии – ред.) – это то, что ИГ* может вернуть себе пространство внутри этой территории. Это чрезвычайно беспокоит нас. Это прямая угроза безопасности Евросоюза, но в первую очередь - для региона и международного сообщества", - сказала она.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииФедерика МогериниЕвросоюзВ мире
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