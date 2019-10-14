Россия и Саудовская Аравия выступили за дипломатическое решение кризисов

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия выступают за противодействие террористическим угрозам и дипломатическое урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы вместе выступаем за противодействие террористической угрозе, за долгосрочное политико-дипломатическое урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - заявил Путин в ходе государственного визита в Саудовскую Аравию.

Во время состоявшейся в рамках визита встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом президент РФ подчеркнул, что две страны взаимодействуют в решении актуальных международных, региональных проблем.

"Мы совместно работаем в рамках ООН, "группы двадцати", в которой Саудовская Аравия будет председательствовать в следующем году, и стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива", - уточнил российский лидер.

Путин отметил, что российская сторона видит и высоко ценит личные усилия наследного принца по укреплению всего комплекса российско-саудовского взаимодействия. По его словам, это касается в том числе торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Президент РФ поблагодарил принца за его усилия по реализации совместных планов Москвы и Эр-Рияда.