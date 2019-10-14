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РИА Новости

Россия и Саудовская Аравия выступили за дипломатическое решение кризисов

17:00 14.10.2019 (обновлено: 17:27 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия выступают за противодействие террористическим угрозам и дипломатическое урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы вместе выступаем за противодействие террористической угрозе, за долгосрочное политико-дипломатическое урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - заявил Путин в ходе государственного визита в Саудовскую Аравию.
Во время состоявшейся в рамках визита встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом президент РФ подчеркнул, что две страны взаимодействуют в решении актуальных международных, региональных проблем.
"Мы совместно работаем в рамках ООН, "группы двадцати", в которой Саудовская Аравия будет председательствовать в следующем году, и стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива", - уточнил российский лидер.
Путин отметил, что российская сторона видит и высоко ценит личные усилия наследного принца по укреплению всего комплекса российско-саудовского взаимодействия. По его словам, это касается в том числе торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Президент РФ поблагодарил принца за его усилия по реализации совместных планов Москвы и Эр-Рияда.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Вчера, 16:33РИА Новости
Король Саудовской Аравии оценил активную роль России в регионе и в мире
"Как я уже говорил, растет товарооборот, а при вашей поддержке Публичный фонд Саудовской Аравии выделил 10 миллиардов долларов для совместных с Российским фондом прямых инвестиций проектов на территории России. Успешно функционирует и механизм автоматического соинвестирования. Достигнуты договоренности по новым инициативам с привлечением саудовского капитала", - добавил Путин.
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Сальман бен Абдель Азиз аль СаудВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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