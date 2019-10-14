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РИА Новости

В Госдуме обсуждают возможность оптовой продажи лекарств через интернет

17:00 14.10.2019
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутаты обсуждают возможность оптовой дистанционной продажи лекарств, соответствующее предложение рассматривается в ходе работы парламентариев над законопроектом о продаже лекарств через интернет, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена. До принятия закона фармацевтические организации могут предлагать потребителям услугу бронирования медикаментов с возможностью забрать заказ в ближайшей аптеке.
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"Недавно межфракционная рабочая группа по лекарственному обеспечению граждан подготовила и направила в наш комитет по охране здоровья свои поправки к данному законопроекту. В частности, есть предложение разрешить дистанционную торговлю не только компаниям, у которых есть розничная аптечная лицензия, но и оптовикам. Таким образом, можно усилить конкуренцию на рынке и в какой‑то степени даже снизить цены на некоторые препараты", - сказал Огуль.
"Все, что связанно с механизмом интернет-торговли лекарствами, история более чем серьезная. Есть немало сложностей, например, могут сбывать фальсификат под видом лекарств. Мы обязаны предусмотреть все возможные нюансы и максимально обезопасить этот рынок, поскольку речь идет о здоровье и жизни людей", - добавил парламентарий.
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Он подчеркнул, что этот рынок должен быть строго регламентирован, чтобы не возникла ситуация, когда кто угодно торгует какими угодно препаратами в интернете.
"Надо наладить этот процесс так, чтобы интернет не стал каналом сбыта фальсификатов. Нужно смотреть также мировую практику, масштабно обсуждать эти вопросы с экспертным сообществом, чтобы не наделать ошибок, а принести только пользу людям", - сказал Огуль.
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Леонид ОгульГосдума РФРоссияОбщество
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