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РИА Новости

Россия и Саудовская Аравия договорились создать торговые представительства

16:55 14.10.2019 (обновлено: 18:06 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на российско-саудовских переговорах
Президент РФ Владимир Путин на российско-саудовских переговорах
© РИА Новости / Алексей Никольский
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение между правительствами о взаимном учреждении торговых представительств, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии подписания принял участие глава Минпромторга России Денис Мантуров.
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В понедельник Саудовскую Аравию с государственным визитом посетил президент России Владимир Путин.
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Визит на миллиард. О чем договорятся Путин и саудовский король
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияЭкономика
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