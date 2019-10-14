Россия и Саудовская Аравия договорились создать торговые представительства

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение между правительствами о взаимном учреждении торговых представительств, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии подписания принял участие глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Также была подписана исполнительная программа технологического сотрудничества между министерством цифрового развития РФ и министерством связи и информационных технологий королевства, а также меморандум между ведомствами о сотрудничестве в области массовых коммуникаций.
В понедельник Саудовскую Аравию с государственным визитом посетил президент России Владимир Путин.