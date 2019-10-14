Роухани заявил о необходимости сохранения астанинского процесса по Сирии

ТЕГЕРАН, 14 окт – РИА Новости. Астанинский процесс по урегулированию сирийского кризиса необходимо сохранить, нельзя допустить, чтобы ему был нанесен ущерб, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.

"Мы столкнулись с неприятным событием на севере Сирии, неприятным, на наш взгляд, как для региона, так и для сирийских курдов и правительства Сирии", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.

"Необходимо приложить усилия для того, чтобы астанинский процесс был сохранен, он представляет собой лучший на данный момент путь урегулирования, который привел к важным шагам в Сирии", - добавил Роухани, отметив, что важно, чтобы этот процесс не пострадал.

Комментируя операцию Турции в Сирии, он также заявил, что Тегеран обеспокоен в связи с последними событиями в Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.