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РИА Новости
Война в Сирии

Роухани заявил о необходимости сохранения астанинского процесса по Сирии

16:48 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 14 окт – РИА Новости. Астанинский процесс по урегулированию сирийского кризиса необходимо сохранить, нельзя допустить, чтобы ему был нанесен ущерб, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.
"Мы столкнулись с неприятным событием на севере Сирии, неприятным, на наш взгляд, как для региона, так и для сирийских курдов и правительства Сирии", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.
"Необходимо приложить усилия для того, чтобы астанинский процесс был сохранен, он представляет собой лучший на данный момент путь урегулирования, который привел к важным шагам в Сирии", - добавил Роухани, отметив, что важно, чтобы этот процесс не пострадал.
Комментируя операцию Турции в Сирии, он также заявил, что Тегеран обеспокоен в связи с последними событиями в Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииХасан РоуханиТурцияСирияИранВ мире
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