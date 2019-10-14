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РИА Новости

Власти Эквадора отменили режим ЧП в стране и комендантский час в столице

16:48 14.10.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПротесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
КИТО, 14 окт - РИА Новости. Власти Эквадора отменили режим чрезвычайного положения в стране, а также комендантский час в столице Кито, введенные после начала массовых протестов в начале октября.
Ранее сообщалось, что власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Президент Ленин Морено по итогам переговоров с лидерами Конфедерации индейских народов и протестного движения заявил о необходимости скорейшего пересмотра декрета, отменяющего субсидии на топливо.
"Командующий сухопутными силами генерал Роке Морейра сообщил о прекращении режима чрезвычайного положения и, соответственно, комендантского часа", - говорится в заявлении минобороны.
Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. По информации индейского движения, задержаны более тысячи человек, две тысячи ранены, сто человек пропали без вести, более десяти погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
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