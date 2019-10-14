Власти Эквадора отменили режим ЧП в стране и комендантский час в столице

КИТО, 14 окт - РИА Новости. Власти Эквадора отменили режим чрезвычайного положения в стране, а также комендантский час в столице Кито, введенные после начала массовых протестов в начале октября.

Ранее сообщалось, что власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Президент Ленин Морено по итогам переговоров с лидерами Конфедерации индейских народов и протестного движения заявил о необходимости скорейшего пересмотра декрета, отменяющего субсидии на топливо.

Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. По информации индейского движения, задержаны более тысячи человек, две тысячи ранены, сто человек пропали без вести, более десяти погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.