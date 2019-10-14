Мама убитой в Саратове девочки выпустила видеообращение

САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение , в котором поблагодарила жителей города и страны за поддержку.

Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.

"Я хочу сказать отдельно и каждому спасибо, отдельно и каждому пожать руку, обнять и сказать: "Ты был важен, ты был рядом". Получилось так, как получилось, тем не менее спасибо всем. Спасибо не только Саратову, спасибо всей России, потому что мы сплочены были все, все города звонили, поддерживали, подбадривали, предлагали помощь, и это настолько неоценимо, что даже никаким словам это не поддается абсолютно", - сказала мать девочки в видеообращении, опубликованном ее друзьями в социальной сети Facebook.

По словам женщины, во время поисков ребенка она "могла положиться буквально на каждого". "Я сделала для себя колоссальный вывод, что Саратов… оказался наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми, на которых можно положиться, и на которых можно опереться в трудную минуту", - добавила мать девочки.

В своем видеообращении она также сообщила, что попросила власти сделать проход к школе безопасным. "Не дай бог, чтобы это повторилось где-либо или у кого-либо в жизни… Давайте сделаем подход к школе наших детей безопасным, потому что это важно… Дети ходят через такие дебри, даже мы не знаем, где они ходят", - сказала женщина.