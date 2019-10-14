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РИА Новости

Мама убитой в Саратове девочки выпустила видеообращение

16:49 14.10.2019 (обновлено: 02:31 15.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Халин / Перейти в фотобанкИгрушки и цветы на месте убийства девятилетней девочки в Саратове
Игрушки и цветы на месте убийства девятилетней девочки в Саратове
© РИА Новости / Константин Халин
Перейти в фотобанк
САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города и страны за поддержку.
Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.
"Я хочу сказать отдельно и каждому спасибо, отдельно и каждому пожать руку, обнять и сказать: "Ты был важен, ты был рядом". Получилось так, как получилось, тем не менее спасибо всем. Спасибо не только Саратову, спасибо всей России, потому что мы сплочены были все, все города звонили, поддерживали, подбадривали, предлагали помощь, и это настолько неоценимо, что даже никаким словам это не поддается абсолютно", - сказала мать девочки в видеообращении, опубликованном ее друзьями в социальной сети Facebook.
По словам женщины, во время поисков ребенка она "могла положиться буквально на каждого". "Я сделала для себя колоссальный вывод, что Саратов… оказался наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми, на которых можно положиться, и на которых можно опереться в трудную минуту", - добавила мать девочки.
В своем видеообращении она также сообщила, что попросила власти сделать проход к школе безопасным. "Не дай бог, чтобы это повторилось где-либо или у кого-либо в жизни… Давайте сделаем подход к школе наших детей безопасным, потому что это важно… Дети ходят через такие дебри, даже мы не знаем, где они ходят", - сказала женщина.
Исправительная колония
Вчера, 11:29РИА Новости
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Полпути девочки от дома до школы пролегало через безлюдный массив гаражей, построенных на разных уровнях, с многочисленными тупиками, тихими углами, а также между гаражами с узкой лесенкой из бетонных блоков с торчащими металлическими штырями. Затем непосредственно к школе ведет по крутому склону разбитая лестница, но до нее девочка тогда не дошла. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил в течение недели проверить безопасность подходов ко всем школам и детсадам региона. Аналогичное поручение дал и мэр Саратова Михаил Исаев.
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Убийство девочки в СаратовеСледственный комитет РФСаратовОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Нет ничего страшнее и больнее потери ребенка. Невозможно найти таких слов поддержки, чтобы хоть на каплю облегчить вашу боль. Можно только догадываться, как вам сейчас тяжело. Примите наши искренние соболезнования о смерти вашей дорогой доченьки.
14 октября, 18:03
zav519
34003100
Ну и зачем его кормить ? Зачем оглядываться на Европу ??? В США за подобное на стул сажают электрический , никто их не ругает за это .
14 октября, 21:46
Губернатор о.Борнео
1400007
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