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РИА Новости

Путин и саудовский король прибыли во дворец в Эр-Рияде на электрокаре

16:43 14.10.2019 (обновлено: 17:23 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд перед началом российско-саудовских переговоров в Эр-Рияде. 14 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд перед началом российско-саудовских переговоров в Эр-Рияде. 14 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд перед началом российско-саудовских переговоров в Эр-Рияде. 14 октября 2019
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыли на переговоры, которые проходят в королевском дворце, на электрокаре.
На четырехместном автомобиле они подъехали, передвигаясь по дворцу, к залу переговоров с приема, который саудовский монарх дал в честь своего российского коллеги.
Ранее президент РФ отметил, что намерен обсудить на переговорах с королем Саудовской Аравии ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и наметить планы на перспективу, а также обменяться мнениями по международной проблематике. Путин напомнил, что Саудовская Аравия в следующем году будет председательствовать в G20. "На саммите в городе Осака провели очень полезную беседу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, условились в частности о продлении договоренностей в формате ОПЕК + в целях стабилизации мирового нефтяного рынка", - сказал глава российского государства.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Вчера, 16:37РИА Новости
В Эр-Рияде прошли переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии
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Сальман бен Абдель Азиз аль СаудВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
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