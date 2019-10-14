Путин и саудовский король прибыли во дворец в Эр-Рияде на электрокаре

На четырехместном автомобиле они подъехали, передвигаясь по дворцу, к залу переговоров с приема, который саудовский монарх дал в честь своего российского коллеги.

Ранее президент РФ отметил, что намерен обсудить на переговорах с королем Саудовской Аравии ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и наметить планы на перспективу, а также обменяться мнениями по международной проблематике. Путин напомнил, что Саудовская Аравия в следующем году будет председательствовать в G20. "На саммите в городе Осака провели очень полезную беседу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, условились в частности о продлении договоренностей в формате ОПЕК + в целях стабилизации мирового нефтяного рынка", - сказал глава российского государства.