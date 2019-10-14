Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации ситуации в Сирии

ООН, 14 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к срочной деэскалации ситуации на северо-востоке Сирии, где Турция проводит свою военную операцию, сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь призывает к немедленной деэскалации и призывает все стороны решать беспокоящие их проблемы мирными средствами", - сказано в заявлении.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.