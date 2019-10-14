Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T16:43Z
https://ria.ru/20191014/1559772437.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155975/32/1559753284_56:337:3099:2048_1036x0_80_0_0_ae895aa050fabb4993447730e2448c5e.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации ситуации в Сирии

16:43 14.10.2019
167
© AP Photo / Cavit OzgulБойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
© AP Photo / Cavit Ozgul
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.. Архивное фото
ООН, 14 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к срочной деэскалации ситуации на северо-востоке Сирии, где Турция проводит свою военную операцию, сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь призывает к немедленной деэскалации и призывает все стороны решать беспокоящие их проблемы мирными средствами", - сказано в заявлении.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Вчера, 14:53РИА Новости
Трамп заявил, что сирийские курды могут специально отпускать боевиков ИГ*
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Вчера, 15:52Война в Сирии
Эксперт рассказал, когда Турции необходимо прекратить операцию в Сирии
360001
Обсудить 1
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияООНВ мире
Рекомендуем
Турецкая бронетехника на турецко-сирийской границе. 21 января 2018
ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
РИА
Новости
Федерика Могерини на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе. 25 апреля 2018
Могерини: военная операция Турции создает угрозу безопасности для ЕС
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани заявил о необходимости сохранения астанинского процесса по Сирии
Киев
В Киеве началась акция против "формулы Штайнмайера" по Донбассу
Лента
новостей
Граница Акчакале – Тель Абьяд
МИД Люксембурга: освобожденные боевики ИГ* могут создать угрозу в Европе
Турецкие военные в Африне, Сирия
Правозащитники: военная операция Турции может привести к геноциду сирийцев
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
Минфин США: новые пошлины против Китая могут быть введены 15 декабря
Скорая помощь в Пекине, КНР
В Китае обрушилось здание банка
Ситуация на границе Турции и Сирии
Гутерреш предупредил о возможных последствиях военных операций в Сирии
Турецкая бронетехника в приграничном районе Акчакале
Страны ЕС призвали решить вопрос об операции Турции в Сирии на СБ ООН
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Эксперт рассказал, когда Турции необходимо прекратить операцию в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на российско-саудовских переговорах
Москва и Эр-Рияд приняли меморандум об упрощении выдачи виз
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
В Кремле считают, что Анкара должна действовать соразмерно ситуации в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния