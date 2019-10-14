В полиции уточнили число пострадавших при ДТП с маршруткой в Нальчике

НАЛЬЧИК, 14 окт - РИА Новости. Количество пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным такси в Нальчике утром в понедельник, по уточненным данным, составило три человека, сообщили РИА Новости в региональном МВД.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник на перекрестке улиц Мечиева и Толстого в Нальчике водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной ГАЗ-322135, следовавшей по городскому маршруту №7. В результате ДТП один пассажир "Газели" - 71-летняя женщина - погибла, еще четыре пассажира маршрутки были доставлены в больницу.

"По уточненным данным, количество пострадавших в результате аварии составило три человека. Двое из них госпитализированы в больницу, а еще одному назначено амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МВД по КБР РИА Новости сообщили, что водитель "семерки" - житель города Баксан – имеет небольшой стаж вождения, ему еще не исполнилось 19 лет. За ним числится несколько штрафов, в основном за не пристегнутый ремень безопасности.