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РИА Новости

В полиции уточнили число пострадавших при ДТП с маршруткой в Нальчике

16:41 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 14 окт - РИА Новости. Количество пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным такси в Нальчике утром в понедельник, по уточненным данным, составило три человека, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник на перекрестке улиц Мечиева и Толстого в Нальчике водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной ГАЗ-322135, следовавшей по городскому маршруту №7. В результате ДТП один пассажир "Газели" - 71-летняя женщина - погибла, еще четыре пассажира маршрутки были доставлены в больницу.
"По уточненным данным, количество пострадавших в результате аварии составило три человека. Двое из них госпитализированы в больницу, а еще одному назначено амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.
Ранее в МВД по КБР РИА Новости сообщили, что водитель "семерки" - житель города Баксан – имеет небольшой стаж вождения, ему еще не исполнилось 19 лет. За ним числится несколько штрафов, в основном за не пристегнутый ремень безопасности.
В понедельник в соцсетях появилась запись с видеокамеры, установленной на перекрестке, где произошла авария. На ней видно, как "семерка" врезается в "Газель", после чего маршрутное такси переворачивается.
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