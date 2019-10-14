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РИА Новости

В Москве вооруженные люди на трех машинах похитили сумку с деньгами

16:44 14.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Разбой со стрельбой произошел в Москве на Ленинском проспекте; злоумышленники на трех автомобилях перекрыли дорогу мужчине на иномарке, несколько раз выстрелили в воздух и отобрали сумку с деньгами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
"В полицию поступило сообщение от мужчины о разбое. По предварительной информации, несколько неизвестных на трех автомобилях преградили дорогу потерпевшему на иномарке, произвели несколько выстрелов из травматического оружия, нанесли мужчине телесные травмы и открытым способом похитили сумку с деньгами", - рассказал собеседник агентства.
Лица злоумышленников были закрыты масками. Сейчас полиция ищет нападавших, обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, по предварительной информации, в сумке находилось несколько миллионов рублей.
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