В Москве вооруженные люди на трех машинах похитили сумку с деньгами

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Разбой со стрельбой произошел в Москве на Ленинском проспекте; злоумышленники на трех автомобилях перекрыли дорогу мужчине на иномарке, несколько раз выстрелили в воздух и отобрали сумку с деньгами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

"В полицию поступило сообщение от мужчины о разбое. По предварительной информации, несколько неизвестных на трех автомобилях преградили дорогу потерпевшему на иномарке, произвели несколько выстрелов из травматического оружия, нанесли мужчине телесные травмы и открытым способом похитили сумку с деньгами", - рассказал собеседник агентства.

Лица злоумышленников были закрыты масками. Сейчас полиция ищет нападавших, обстоятельства произошедшего выясняются.